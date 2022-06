Omar Sánchez, inevitablemente, se está convirtiendo en uno de los protagonistas de la prensa rosa. ¿El motivo? El windsurfista ha concedido una entrevista en exclusiva a Lecturas, donde se ha sincerado sobre diversas cuestiones. Entre ellas, cómo se siente tras las imágenes que están protagonizando Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Supervivientes 2022.

Debemos tener en cuenta que, el pasado domingo en Supervivientes: Conexión Honduras, Anabel Pantoja rompió a llorar al ver una fotografía de Omar Sánchez, su todavía marido. Muchos eran los que esperaban que el canario viajase a los Cayos Cochinos de Honduras para aclarar, en primera persona, todo lo que está ocurriendo.

Ese cara a cara, televisivamente, hubiera sido uno de los grandes momentos de esta edición del reality. A pesar de todo, Omar Sánchez tenía claro que tenía que ser consecuente, sobre todo, con sus principios. Así se sinceraba al respecto en Lecturas: “Es el momento de ella, no el mío. Porque me quiero yo antes que nadie”.

Anabel Pantoja rompe a llorar cuando abre la puerta del pasado y se encuentra con la imagen de Omar Sánchez 🌴 #ConexiónHonduras10

Por si fuera poco, aprovechó la ocasión para dejar claro que, en el caso de que hubiese viajado a Honduras, “no iría a meterme con ella sino a apoyarla”. Lo cierto es que, para el que fuera concursante de Supervivientes 2021, ha sido muy complicado asumir el acercamiento entre su todavía mujer y el esgrimista.

Una situación que le ha llevado a refugiarse con los suyos. “Lo estaba pasando mal, intuía que esto iría a más. Tenía que estar fuerte para lo que venía”, reconoció a la mencionada revista. Y no se ha equivocado, porque precisamente ha sucedido lo que él esperaba. Por eso tenía claro que no quería ir a los platós a defender a la andaluza, para no enfrentarse a ese tipo de situaciones.

En cuanto a las imágenes íntimas que han protagonizado los dos concursantes de Supervivientes 2022, Omar Sánchez ha reconocido lo siguiente a Lecturas: “Nos ha faltado el respeto a su familia y a mí. Me da vergüenza y rabia ver esas imágenes”. ¿Qué dirá la sobrina de Isabel Pantoja cuando termine su aventura y vea lo que ha dicho su todavía marido? ¡Solamente el tiempo nos sacará de dudas!