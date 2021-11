El 2021 es el año de Olivia Rodrigo. Hace apenas 11 meses la artista estadounidense sorprendía al mundo con su primer single ‘Drivers License’ y a falta de un mes para que se termine el año, podemos confirmar que estamos ante una de las mayores promesas de la música de los últimos tiempos.

Y no lo decimos nosotros. Lo avalan todos los premios, reconocimientos y logros que la artista estadounidense, de tan solo 18 años, ha cosechado a lo largo de estos meses. El último de ellos, el más que merecido premio a ‘Artista revelación del año’ en los ‘American Music Awards 2021’.

La artista se presentaba como una de las más nominadas de la noche. Ocho categorías llevaban su nombre, no obstante, finalmente se hizo “solo” con una estatuilla. Un gran logro para alguien que lleva menos de un año en la industria musical.

Good 4 u, @oliviarodrigo!! You’re the #AMAs New Artist of the Year! 🎉 #OliviaRodrigoAMAs pic.twitter.com/7GyXu6JldJ

— American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021