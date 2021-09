Olivia Rodrigo es imparable. A sus 18 años y en menos de un año, la artista estadounidense ha batido todos los récords, convirtiéndose en una de las cantantes más prometedoras de los últimos tiempos. Por si fuera poco, los VMAs 2021 fueron la confirmación de que ha nacido una nueva princesa del pop.

En su debut en los prestigiosos premios de la MTV, celebrados en Nueva York, Olivia Rodrigo se convirtió en la clara vencedora de la noche, tras haber obtenido tres galardones. De esta forma, superó incluso a la estrella del pop, Justin Bieber, que también fue uno de los vencedores de la noche.

La artista californiana se alzó con tres premios: A mejor nueva artista, a la canción del año por ‘Drivers License’ y a actuación ‘push’, también con ‘Drivers License’, una canción cuyo videoclip ya suma la friolera de 283 millones de visualizaciones en Youtube, mientras que en plataformas con Spotify supera el billón de reproducciones.

«Me siento muy agradecido de poder escribir música y hacer cosas que me encantan», expresó la artista tras recoger su premio a mejor nueva artista, aun en shock por haberse convertido en una de las grandes vencedoras de la noche.

En su debut en los premios de la MTV, Olivia Rodrigo interpretó su single pop-punk ‘Good 4 You’, una actuación triunfal donde derrochó fuerza y talento, que terminó rompiendo el objetivo de una cámara con un golpe de micrófono.

La jovencísima artista aseguró que este está siendo el año «más mágico» de su vida y dedicó todos sus logros a «todas las chicas que escriben canciones en el suelo de sus habitaciones».

Tras una noche inmejorable, la artista compartió algunas imágenes de la gala en su cuenta de Instagram, y agradeció una vez más a sus fans que la hayan llevado hasta donde está ahora mismo. “Mis primeras vmas !!!! que noche tan increible. muchas gracias a todos ustedes por hacer que esto suceda. Soy la chica más afortunada del mundo”.

De esta forma, la gala de los VMAs de la MTV, confirmaron una vez que estamos ante una de las artistas del momento a nivel mundial, con un futuro brillante en la música por delante.

