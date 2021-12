Olivia Rodrigo sigue cosechando éxitos. La artista estadounidense se ha convertido en una de las protagonistas de los ‘Tiny Desk Concerts’ de este 2021. Tras el concierto de Ed Sheeran o el de Camila Cabello, ahora le ha tocado el turno a la intérprete de ‘Drivers License’.

Los ‘Tiny Desk Concerts’ son una serie de conciertos en directo, para el canal de YouTube de NPR Music. Unas actuaciones que han realizado grandes estrellas de la música internacional, dotando de un gran prestigio estas sesiones musicales.

Tras convertirse en el fenómeno musical del año, Olivia Rodrigo no podía faltar en los ‘Tiny Desk Concerts’ de este 2021. Acompañada por su banda y por su inseparable guitarra, la artista interpretó algunos de sus grandes éxitos en acústico.

my band and I went to the dmv for @NPR tiny desk!!! out now 💥💥 https://t.co/EmyVV3cDJY pic.twitter.com/8JmR1ZYsfx

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) December 7, 2021