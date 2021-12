Olivia Rodrigo se ha convertido en uno de los fenómenos musicales del 2021. Hace once meses la artista estadounidense debutaba en la música con su primer single, ‘Drivers License’, sin ser consciente de lo lejos que le llevaría aquella canción compuesta en el suelo de su habitación, mientras pasaba por un momento delicado tras una ruptura.

Tras su lanzamiento, millones de personas empatizaron con Olivia, con la canción y con una letra tan desgarradora como real. De esta forma, la artista comenzó a escalar puestos en las listas de éxitos, convirtiendo su primer single en un hit mundial que ha roto todos los récords musicales del año.

Pero su éxito no se termina ahí, tras su primer single llegaron ‘Deja Vu’ y ‘Good 4 u’, dos canciones a cada cual más exitosas, que confirmaron que había nacido una estrella. Una estrella que en tan solo unos meses ha posicionado su primer disco, ‘Sour’, como el álbum más vendido del año.

De todo esto, de sus logros, de sus miedos, de su meteórico ascenso a la fama y de su radical cambio de vida, ha hablado la artista estadounidense en una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1.

At the close of a life-changing year, @oliviarodrigo is the deserving recipient of Breakthrough Artist of the Year, Top Album of the Year and Top Song of the Year.

She sat down with @zanelowe to reflect on the past 12 months. #AppleMusicAwards2021 https://t.co/8vcdi1Olcc pic.twitter.com/JqR0tmip4J

— Apple Music (@AppleMusic) December 9, 2021