Una nueva vida es la serie que ha llegado a las noches de los domingos en Antena 3 para robar el corazón de una audiencia que siempre responde ante la llegada de una nueva ficción turca. Aunque ya no consiguen los enormes datos que lograban títulos como Madre, Mi hija o Tierra Amarga —lo explicaremos más adelante—, sigue siendo uno de los grandes éxitos de la cadena de Atresmedia. Todos conocen la historia de Ferit y Seyran, dos jóvenes que terminan casándose por obligación por culpa de sus respectivas familias, ya que lo único que buscan es un unir fuerzas para conseguir poder y dinero, mientras que ellos no están enamorados y querrían casarse por amor, un deseo que no han podido cumplir.

Los problemas que esa unión contra su voluntad provoca son las tramas que cuenta cada semana, pero aunque parezca mentira, no han salido de la cabeza de unos guionistas con mentes enrevesada. En realidad, la historia de esta serie está basada en la novela de la escritora turca Gülseren Budayıcıoğlu, que ya ha conseguido éxitos con otras series turcas como Mi hogar, mi destino, Inocentes, La novia de Estambul y El Sastre.

Hay que aclarar que, además de escritora, también es psicóloga, por lo que ha contado en varias ocasiones que estas historias de amor tan complicadas no han salido de su imaginación, ya que en realidad están basadas en lo que le cuentan sus pacientes. Al igual que sus otras novelas, la inspiración de la historia de Una nueva vida ha llegado gracias a testimonios reales, aunque siempre cambiando detalles y añadiendo y quitando partes para darle más dramatismo y guardar la identidad de los protagonistas reales.

Como es lógico, pese a que todo sale de una novela, los guionistas de la serie también han retocado parte del argumento para adaptarlo al ritmo de una serie y conseguir así que se mantenga la tensión desde el principio.

Las teorías sobre la historia de ‘Una nueva vida’

Aunque la propia autora no lo confirma, en Turquía hay muchos que quieren reconocer en el argumento de la serie la historia de la cantante Safiye Soyman, muy conocida en el país otomano (que en julio de 2024 sufrió la pérdida de su hijo enfermo de esclerosis múltiple). La artista desveló que con tan sólo 13 años fue obligada a casarse, por lo que muchos han querido ver en ella la inspiración de esta exitosa serie.

Hay más teorías sobre ricas familias de Estambul en las que podría estar basada esta serie, lo cierto es que las bodas de jóvenes han sido habituales hasta hace poco en un país tan conservador como Turquía. Poco a poco, en gran parte gracias a su apertura al mundo por sus series, estas ideas están dejando de calar en las nuevas generaciones.

La importancia de las series turcas para Antena 3

Hasta el mes de diciembre de 2024, Una nueva vida ha logrado una audiencia media 1.094.615 espectadores y un 11,6 5 de cuota de pantalla, datos que igualan a los conseguidos por Secretos de familia, la serie a la que ha sustituido en la noche de los domingos en Antena 3. Aunque con esas audiencias ya no consigue liderar con facilidad por delante de los debates de los realities que programa Telecinco en esa noche, sigue dando buenos resultados.

Aunque en el pasado series como Madre, Mi hija y Tierra Amarga lograron audiencias por encima del 15 %, venciendo incluso a grandes ofertas como MasterChef, Supervivientes o Sálvame, las series turcas siguen siendo un puntal importante de la programación de Antena 3 pese a su bajada. Hay que recordar que Tierra Amarga, junto a la llegada de Pasapalabra, fue el último empujón para que la cadena de Atresmedia lograse arrebatar el liderato entre las cadenas a Telecinco en el año 2020, un puesto que no ha abandonado hasta ahora (excepto en julio de 2024, cuando TVE se lo arrebató gracias a la Eurocopa, el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos).