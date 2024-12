La serie turca ‘Una nueva vida’, cancelada: se confirma la fecha de emisión del capítulo final

Malas noticias para los seguidores de Una nueva vida. La popular ficción turca aterrizó en la pequeña pantalla el pasado mes de septiembre y lo hizo como uno de los estrenos más esperados de la temporada. Desde entonces, los espectadores de Antena 3 han sido testigos de 15 episodios de la ficción turca. Pero, parece ser que su andadura en televisión no será tan longeva como la de sus predecesores. Pues, según se ha comunicado de forma oficial, la producción no ha contado con luz verde por parte de los altos cargos para ser renovada.

De esta manera, la historia de Seyran y Ferit concluirá de forma definitiva con la temporada 3. Actualmente, la serie se encuentra emitiendo su tercera temporada en Turquía. Pero, los datos de audiencia obtenidos con sus nuevos episodios no han sido tan gratificantes como los de sus anteriores entregas. Por ello, la cadena Star TV ha decidido cancelar la serie de manera definitiva y no apostar por más episodios. Una situación que, como no podía ser de otra manera, ha causado una gran conmoción entre los seguidores del formato. De hecho, y con el objetivo de dar paso a nuevas apuestas, parece ser que la temporada 3 no contará con muchos capítulos. ¡Esto es todo lo que se sabe al respecto!

Aunque en España todavía se está emitiendo la primera temporada, Una nueva vida compuso la primera parte de su historia con un total de 36 episodios. Debido a su éxito, la segunda temporada hizo lo propio con 37 capítulos. De la tercera poco se sabe, pues está siendo grabada actualmente y emitida en su tierra natal.

Pero, se ha podido saber que, tras el parón del verano, la temporada ha emitido, hasta la fecha, 14 capítulos. De esta manera, y según los cálculos, la serie podría concluir de manera definitiva el próximo mes de febrero o marzo del 2025. Un final que, obviamente, se producirá en Turquía.

Debido a que en España la serie turca acaba de llegar, se puede confirmar que todavía queda historia por delante. Teniendo en cuento sus días de emisión y la duración de sus episodios en Antena 3, Una nueva vida finalizaría en unos dos años. Por lo tanto, el segundo semestre del 2026 sería el momento en el que la producción diga adiós de manera definitiva.

¿Cuándo se emite ‘Una nueva vida’ en España?

Para poder disfrutar de un nuevo episodio de Una nueva vida hay que esperar a su emisión habitual de la noche de los domingos. La ficción se emite una vez a la semana. Pero, eso no es ningún impedimento para los fans, y sus cifras de audiencia lo reflejan a la perfección.

De esta manera, a partir de las 22:00 horas, 21:00h en Canarias, los espectadores podrán ser conocedores de un nuevo episodio. Una nueva entrega que se emite en Antena 3, la cadena líder de Atresmedia.