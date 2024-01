El pasado martes 2 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates presentada por Carlos Sobera. De esta forma, conocimos a otros tantos comensales que acudieron al restaurante más famoso de la televisión para buscar a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron Pablo y Silvia.

El primero en llegar fue el comensal que, tras varios fracasos amorosos, llegaba a First Dates con muchas ganas de encontrar una compañera de vida. Su cita para esa noche fue Silvia, que no causó una buena primera impresión para el soltero, algo que dejó claro al equipo del programa de Cuatro: «Me gusta, pero no para mí».

En la cena, los dos hablaron de sus hobbies y relaciones amorosas del pasado. Ese último punto fue el único que tenían en común, ya que los dos han tenido noviazgos bastante largos. Ella fue honesta al respecto: «Cada año que pasa, yo creo que somos más exquisitos». El comensal no tardó en responder: «Yo es que me he vuelto muy casero, pero quizás porque no tengo alguien con quién salir».

Al ser conscientes de que la cita no estaba fluyendo como esperaban, Carlos Sobera no dudó en proponer a ambos un juego para poder conocerse mucho más. Esto hizo posible que Silvia sorprendiera a su cita con una inesperada confesión sexual: «Yo tengo una fantasía aún por cumplir, algo del estilo de sumisión y dominación».

«No la veo yo con vinilo, cuero y un látigo», reconoció Pablo ante las cámaras del programa. La decisión final llegó y, con ello, las respuestas de los solteros ante su deseo o no de tener una segunda cita. Al ver cómo había fluido la conversación, los dos estuvieron de acuerdo en no volver a coincidir fuera del restaurante. ¡El amor no surgió entre ellos!