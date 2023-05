Niña Pastori regresa con ‘Camino’, su esperado nuevo disco

Niña Pastori ha querido celebrar sus 25 años en la música mediante el lanzamiento de su disco Camino. La artista llevaba más de cinco años sin sacar música y está muy emocionada de volver a pisar los escenarios y que sea gracias a este motivo. Camino estará formado por 10 nuevas canciones en las que hace un recorrido de su carrera musical.

Su pareja, Julio Jiménez Borja, conocido como Chaboli, ha estado muy presente en el proceso de composición y producción y se puede ver en los sonidos metaleros y electrónicos que tiene este. Por el momento ya ha lanzado su primer single Osú qué niña, en el que habla de forma autobiográfica de su pasado, además esta canción se la dedica a su hija mayor Pastora.

Aquí está mi camino y aquí sigo caminando, siempre y cuando me llevéis de la mano. Mil gracias familia…por acompañarme y no soltarme. Os quiero! 💜https://t.co/eGl7f3WAqK#NiñaPastoriCamino #MisFansLosMejoresDelMundo pic.twitter.com/Z2TDwmstJO — Niña Pastori Oficial (@npastorioficial) April 27, 2023

La cantante también ha anunciado que otro sencillo del disco irá en honor a su hija pequeña, esta se titulará Regoleta. Y es que parece mentira pero Niña Pastori tan solo tenía 10 años cuando Camarón de la isla la presentó en el Teatro de Cádiz y con tan solo 17 años grabó su primer disco. Actualmente cuenta con cuatro Grammys latinos y está muy agradecida por todo lo que la música le ha dado.

“En todos mis discos hay cosas mías. Lo hacemos todos los artistas, lo de Shakira de contar su movida ha pasado toda la vida, solo que algunos no lo saben”, explicaba para nuestros compañeros de Telemadrid. Por otro lado, ha querido hablar sobre lo difícil que fue para ella encontrar un género ya que no pertenecía a ninguno al 100%: “Yo era ni chicha ni limoná, porque no soy flamenca para el flamenco más puro, pero para la gente del pop y del rock sí que lo era por mi voz”, exclamaba sin parar de reír.