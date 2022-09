Nicki Nicole da la sorpresa con ‘Nobody Like Yo’, su esperado single

La artista argentina del momento, Nicki Nicole, ha vuelto por todo lo alto y ha sorprendido a todos sus fans con el lanzamiento de la canción Nobody Like Yo, su esperado nuevo single. Una canción que tras salir a la luz, no ha tardado en convertirse en todo un éxito en todas las plataformas digitales.

Se trata de una canción que ha llegado acompañada de un videoclip oficial, que ha sido dirigido por Agustín Portela. Un videoclip en el que aparece la artista Nicki metida en el papel de una boxeadora y que no ha tardado en entrar en las tendencias de YouTube.

Nobody Like Yo es un tema en el que se fusiona el trap con la salsa, de esta forma, la artista vuelve a demostrar una vez más su gran versatilidad a la hora de hacer música. Un tema que además, ha sido producido por el dúo colombiano Icon y Tatool.

«Nobody Like Yo es una canción que he querido que todo el mundo escuche durante mucho tiempo», ha expresado la propia Nicki Nicole sobre su nueva canción. «Estaba guardada para el momento justo, que es ahora. Habla de una batalla interna entre dos personas que luchan cada día debido a sus egos y pretensiones», un tema muy especial para la artista.

Se trata de una canción que además sigue a las recientes actuaciones de Nicki Nicole en los festivales This Ain’t No Picnic en Los Ángeles y Baja Beach Fest en Rosarito, donde la artista anunció que lanzaría muy pronto su nuevo single.

Por otro lado, esta canción es el primer sencillo de Nicki desde su álbum Parte de Mi. «Después de un año de aislamiento, quería utilizar este álbum para reconectar y recordar a todos que todos somos parte de los demás», explicó la artista.

«Quiero que mis fans se sientan tan parte de mí como yo de ellos. Somos la suma de momentos, personas, lugares, miradas y risas. Todas las cosas que nos unen y nos hacen ser quienes somos. Quería que este álbum perteneciera a los oyentes tanto como a mí. Ellos son una parte importante de por qué estoy donde estoy», añade en el comunicado.