Nicki Minaj, ¿podría estar a punto de lanzar una colaboración con Kim Petras?

Nicki Minaj es una de las mayores exponentes femeninas del mundo del rap y fue una de las primeras en llegar a él. Ha hecho historia en numerosas ocasiones gracias al éxito conseguido por sus canciones y no es de extrañar después de casi 20 años de carrera.

Está previsto que en algún momento de 2023 la artista lance el que será su quinto álbum de estudio después de Queens, proyecto que estrenó en 2018 y el cual tiene ya cinco años. Después de tanto tiempo sin un nuevo disco, es lógico que los millones de fans de la trinitense estén pendientes de hasta el más mínimo movimiento o pista que la cantante pueda dar y que desvele algo sobre su próximo trabajo.

Los fans han creado una nueva teoría a raíz del comportamiento de Nicki en Instagram. Recientemente, la rapera ha comenzado a seguir en esta red social a Kim Petras, una cantante de origen alemán que se ha hecho popular sobre todo gracias a Unholy, su colaboración con Sam Smith y que fue lanzada a finales de septiembre de 2022.

Sin embargo, esta historia no se ha quedado en un simple click en el botón de seguir. Nicki Minaj ha escrito un comentario en la última foto publicada por la alemana en el que pone “@kimpetras baby!!!!!”. Esto no ha pasado desapercibido para sus seguidores y uno de ellos no ha dudado un momento en pedir que hagan una canción juntas. “Necesito que colaboréis como ayer”, ha indicado este usuario refiriéndose a que necesitaba dicha colaboración para ya mismo. La sorpresa es que su comentario ha sido respondido por la propia trinitense. “Oh yea?”, le ha comentado la rapera dejando abierta la posibilidad de que sí que pueda llegar a existir esta canción.

El pasado 3 de marzo la cantante estrenó Red Ruby Da Sleeze, su último sencillo. Anteriormente sacó Super Freaky Girl y con él consiguió ser número 1 en solitario y es el primer debut en el número 1 para una canción de hip-hop de una artista femenina sin acompañantes desde Doo Wop (That Thing), de Lauryn Hill, en 1998. Un auténtico hito para las mujeres de la industria en general y para Nicki en particular, ya que demuestra que tras muchos años de carrera todavía sigue cosechando éxitos y no ha tocado techo.