Nicki Minaj nos sorprende con el estreno del videoclip de ‘We go up’ junto al rapero Fivio Foreign. La cantante ha lanzado un video de su nuevo tema donde rinde un especial homenaje a su ciudad natal.

La compositora ha lanzado un nuevo proyecto musical de la mano de rapero Fivio Foreign. Este tema de rap muestra a ambos como el rey y la reina de la ciudad de Nueva York, y los dos aparecen rodeados de lujo, dinero y mucho poder.

La modelo aparece conduciendo un jet privado, y con actitud muy segura, la artista se rodea de neoyorkinos en una espectacular carrera de coches. Los fans de Nicky Minaj siempre se han mostrados muy dispuestos a seguir a la cantante hasta lo más alto de su carrera.

Es por ello, que la rapera bromeó sobre un posible retraso de su disco si ‘We go up’ no tenía gran repercusión. Una amenaza en vano pues el videoclip más de 2 millones de reproducciones en tan solo dos días desde su publicación. Cabe recordar que este sencillo no formará parte del próximo álbum de estudio de la cantante.

If y’all don’t do what needs to be done with the #WeGoUpVideo I will significantly and I DO mean significantly…delay the…the…the…oh what’s the word… oh! the album. That’s right. *sighs* the album *devil wears Prada Meryl Streep voice*. 🎀

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) April 19, 2022