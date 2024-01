«Ni muerta tendría otra cita contigo»: una soltera de ‘First Dates’ rechaza sin tapujos a su cita

Encontrar a tu media naranja no es fácil, de eso no cabe duda. Pero, para cuestiones del amor no hay programa que esté más involucrado que First Dates, el popular show de citas de Cuatro. Por ello, solteros como José Luis y Mari no dudaron en probar suerte.

El primero en llegar al restaurante del amor fue José Luis, un soltero divorciado que explicó que su matrimonio se vino abajo por la falta de sexo. Su anterior pareja y él comenzaron a estar juntos siendo muy jóvenes y, según explicó el propio comensal, con la llegada de los hijos todo se fue apagando.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates4E en directo en @cuatro!https://t.co/0IGoFxjPzw pic.twitter.com/OGZxsyw0Cj — First Dates (@firstdates_tv) January 4, 2024

«En doce años he vivido más en el tema sexual que en toda mi vida entera», señaló. Fue entonces cuando conoció a su cita de la noche, una mujer conocida como «la Mari». La primera toma de contacto entre ambos fue bastante positiva para el soltero, pero no tanto para ella.

Una vez en la mesa, la pareja se dispuso a hablar un poco de lo que buscan en el amor. Debido a ello, el comensal se sinceró con su acompañante y le explicó que buscaba una relación «de viernes, sábado y el domingo nos recogemos. Yo no aguanto a una mujer 24 horas». Como era de esperarse, la cara de Mari fue todo un poema.

Al ver que la soltera se reía de la incomodidad de la situación, José Luis pensó que ella, quizás, buscaba un marido. «Estoy separada, gracias a Dios», le dejó claro la comensal. Cuando ella le ha comentado que buscaba una relación seria con un hombre, José Luis no dudó en mostrarle sus intenciones.

«Pues, aquí está papá», exclamó. Una frase que no hizo sino aumentar el disgusto de Mari por su cita. «¿Papá? Papá de tus hijos. He sentido ganas de levantarme y marcharme», admitió. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, el comensal explicó que se había sentido muy cómodo con ella. Pero, Mari, por el contrario, no dudó en decirle lo que pensaba. «Ni muerta ni hecha cachos, como dicen en mi pueblo, tendría otra cita contigo», sentenció.