En 2022 se celebró la primera edición de Benidorm Fest. Una edición que no estuvo exenta de polémica por la elección de Chanel como ganadora del festival y, por ende, representante de España en Eurovisión. A base de esfuerzo, constancia y mucho esfuerzo, la artista consiguió hacer cambiar de parecer a más de uno, sobre todo cuando consiguió hacer historia en Turín al conseguir un tercer puesto. ¡Algo verdaderamente impresionante! Pero antes de cantar SloMo en Eurovisión, Netflix sorprendió en sus redes sociales con un vídeo de lo más peculiar: Chanel se convertía en protagonista de una inesperada versión de El Juego del Calamar, una de las series más exitosas de la plataforma de streaming. Años más tarde, pocos son los que esperaban ver cómo ha tenido lugar una curiosa y sorprendente coincidencia: Melody aparecía en esa promo junto a Chanel. De hecho, la andaluza consiguió llegar al último juego con la intérprete de SloMo.

En esta promo de Netflix que se lanzó el mismo día que se celebraba la Gran Final de Eurovisión 2022, podíamos leer lo siguiente: «A lo largo de los años, muchos concursantes se quedaron a las puertas de Eurovisión y solo una estaba ready para pasarse el juego». En imágenes, observamos cómo Inés Hernand aparecía en un aeropuerto para captar a Chanel para un juego. En él, la artista se vio las caras con ex participantes de diversas preselecciones para representar a España en Eurovisión. Entre ellos Raúl, Xuso Jones, Mirela, Marta Sango e, incluso, Melody. Todos ellos se enfrentan a diversas pruebas de El Juego del Calamar, como es «luz roja, luz verde» en el que Melody consigue salvar la vida de Chanel. Por si fuera poco, ambas artistas y Mirela se enfrentaron a las galletas Dalgonas, resultando esta última la eliminada del juego. Poco a poco todos fueron cayendo.

En la prueba final solamente había dos nombres sobre la mesa: Melody y Chanel. Las dos tenían que saltar a la comba, pero la ganadora de Benidorm Fest 2022 contaba con una ventaja: pudo saltar a cámara lenta, como refleja su canción SloMo. Finalmente, Melody quedó descalificada y Chanel se llevó la victoria.

Pero no todo queda ahí, puesto que hay otra imagen en esa promo que no deja indiferente a nadie. En ella aparece Xavi Martínez, que estuvo inmerso en una gran polémica durante su papel como jurado en la elección de Manel Navarro como representante de Eurovisión 2017: «Menos mal que aquí no hay televoto», comenta el locutor de radio. En ese preciso instante, aparece Miryam Benedited: «Da igual, en Twitter dirán que es tongo», haciendo referencia a la polémica que hubo tras la elección de Chanel como ganadora de Benidorm Fest 2022.

Melody representará a España en Eurovisión tras ganar ‘Benidorm Fest 2025’

El pasado sábado 1 de febrero, los espectadores de Benidorm Fest pudieron ser testigos de cómo Melody consiguió brillar con luz propia sobre el escenario del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm. Tanto es así que consiguió convencer a gran parte del jurado pero, sobre todo, a gran parte de los espectadores.

Nada más recibir el Micrófono de Bronce, Melody prometió que iba a trabajar aún más duro durante estos meses para llevar a Basilea una propuesta a la altura de las circunstancias. Emocionada, reconoció que iba a cumplir uno de los mayores sueños de su vida, que es representar a España en Eurovisión.