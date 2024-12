Natalia Ferviú: su edad, su pareja, por qué se fue de ‘Cámbiame’ y su pelea en directo con Pelayo Díaz

La industria televisiva es un mundo muy complejo donde no todo el mundo logra hacerse un hueco. Durante los últimos años, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a diversas personalidades que han conquistado a todos con su carisma y talento. Una lista de nombres donde no falta el de Natalia Ferviú. La estilista, DJ y colaboradora de televisión se ha convertido en uno de los rostros más conocidos por el público gracias a su trabajo, pero también a su paso por programas de éxito como Cámbiame. ¿Cómo es la vida personal y profesional de la artista? Realizamos un repaso.

Nacida el 20 de enero de 1982 en la isla de Tenerife (Islas Canarias), Natalia Ferviú es una de las diseñadoras más conocidas del panorama nacional. Se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, pero terminó orientando su vida laboral hacia el mundo de la moda. Una decisión muy acertada y que le terminaría trayendo muchas alegrías a nivel profesional.

Su carrera profesional

Desde el año 2006, Natalia ha trabajado como editora de moda para cabeceras de famosas revistas, como es el caso de Glamour, Cosmopolitan, Vanidad, Rolling Stone, El País y View of the Times, entre otras. Asimismo, ha trabajado como directora creativa de la firma de complementos masculinos SOLOio.

En cuanto a publicidad se refiere, ha colaborado para campañas de marcas como Loewe, Nike, Adolfo Domínguez o Ray-Ban. Además, ha trabajado como profesora en el IED (Instituto Europeo de Diseño) en la asignatura de Especialización de Estilismos de Moda. Todo ello sumado a su labor como DJ en eventos de marcas como Dolce & Gabbana, Aristocrazy, Kling y Oysho.

A nivel televisivo, uno de los proyectos que más consolidaron su nombre se emitió en la cadena principal de Mediaset España. Como estilista y colaboradora, se unió al equipo de Cámbiame desde 2015 hasta el 2018. Tras ello, dio el salto a la radio como colaboradora de Yu: No te pierdas nada.

Para la plataforma de Netflix, se convirtió en la presentadora de La tarotista. Todo ello sumado a sus apariciones esporádicas como colaboradora en Zapeando, programa de LaSexta.

Su salida de Cámbiame

La salida de Natalia Ferviú de Cámbiame, el exitoso programa de Telecinco, no estuvo exenta de polémicas. Por ello, en una reciente entrevista a Socialité, la diseñadora se sinceró. «Estaba muy expuesta y necesitaba currarme un perfil bajo. Es que soy muy sensible. No me encontraba…», comenzó diciendo.

«Yo colapsé porque, obviamente, se generaron ciertas dinámicas con las que no estaba conforme. Estaba sufriendo, yo llegaba a casa triste. No estaba cómoda y yo creo que lo más honesto es dejar de estar donde no quieres estar», agregó, respecto a su decisión de dejar el programa.

Su pelea con Pelayo Díaz

A lo largo de la historia del formato, la diseñadora vivió diversos desencuentros con sus compañeros de programa. Fue el 31 de enero del 2018 cuando vivió un fuerte encontronazo con Pelayo Díaz. Una situación que surgió a raíz de un desafortunado comentario de Paloma González Durántez a una de las participantes.

«Tiene un cuerpo difícil, es ancha y, luego, tiene un tobillo ancho», dijo. Unas palabras muy despectivas que a Natalia Ferviú no le hicieron nada de gracia. «No quiero estar en un programa en el que vendamos moda y se asocie con algo superficial, con gente altiva y esnob», afirmó. Una postura con la que miles de usuarios en redes estuvieron de acuerdo.

Tan solo un día después de lo sucedido, y debido a que la polémica había aumentado a nivel mediático, Pelayo Díaz quiso intervenir. «Me sorprende que tú, que estás siempre a favor de los débiles, no hayas tenido más tacto con Paloma, porque todos tus fans han sido muy injustos con ella», le dijo a su compañera.

«Si por algo se caracterizan mis fans es por ser gente buena y empática, así que por ahí no voy a pasar porque os juro que me quito el micrófono y me voy a casa», respondió la canaria, muy molesta. «Tú eres la primera que mete a los fans, porque los tuyos son los primeros en insultar y mandar mensajes amenazantes a Paloma, haciéndole sentir mal. Y lo sé, porque a mí también me los han mandado», dijo Pelayo Díaz.

Una actitud que no iba tolerar más y que provocó que Natalia Ferviú tomase una irrefutable decisión. «Mira, ¿sabes qué? Iros a tomar por cu**. Se acabó», sentenció. Después de ello, la diseñadora optó por romper por completo su amistad con el diseñador.

Su lado más personal

En redes sociales, Natalia Ferviú se muestra muy activa. De hecho, en plataformas como Instagram es seguida por más de 300.000 seguidores. Un medio donde comparte publicaciones relacionadas con sus proyectos profesionales y de momentos de su vida. Además, a ello suma fragmentos de entrevistas realizadas a los invitados de su podcast (Que si quiero o que si tengo).

Por otro lado, a nivel sentimental, la diseñadora mantiene una relación con el músico Carlos Pereiro, el vocalista y guitarrista de Novedades Carminha. Ambos han dado la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, Marcelo.