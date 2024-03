Pelayo Díaz denuncia una agresión homófoba: «Me sentí como sentenciado»

Pelayo Díaz vuelve a la actualidad, esta vez por un motivo muy desagradable, ya que ha denunciado haber sufrido una agresión homófoba en Madrid. Todo ocurrió en su regreso de la Fashion Week de París y cuando aterrizó en nuestro país sufrió este incidente.

El estilista ha asegurado al programa Socialité que todo ocurrió al subirse a un taxi tras el viaje de regreso de la capital francesa. Durante el trayecto habló con su pareja, lo que hizo que el taxista reaccionase de una manera completamente injustificada.

Al descubrir que su pareja se trata de un hombre no se cortó en increparle al grito de «maricón de mierda». Pero ese solo fue el comienzo de los problemas para el estilista, porque todo se comenzó a complicar desde ese momento hasta niveles insospechados.

Lejos de quedarse ahí, el conductor decidió continuar buscando el conflicto le avisó de que no podría pagar con tarjeta: «Tendrás dinero, ¿no? Porque no se puede pagar con tarjeta». Al decirle que no y pedirle explicaciones de por qué no se lo avisó antes de comenzar la carrera, la reacción fue a más: «¿Qué crees, que te voy a llevar gratis, maricón de mierda?».

En ese momento el coche paró y Pelayo decidió recuperar su maleta, que se encontraba en el maletero, pero ahí llegó el momento en el que sufrió una agresión física. Tal y como explica, el taxista le cogió del cuello y tras un forcejeo terminó cayendo al suelo.

Una vez de pie consiguió recuperar su equipaje, pero una señora que pasaba al lado de la escena se metió en la pelea para poner más tensión al momento. «Va la señora y mete mi maleta en el taxi, me sentí como sentenciado», aseguraba Pelayo Díaz al programa Socialité.

Por suerte para él, otra chica apareció en ese momento -esta vez sí para ayudarle- y decidió poner orden antes de que el taxista le pegase. «Cuando me estaba levantando la mano y llamándome maricón, apareció una chica», ella fue la que paró los pies al conductor.

Ya con ayuda, el polémico estilista pudo pagar finalmente con tarjeta después de que momentos antes le negasen la opción, algo que desde años es completamente habitual en cualquier taxi de la ciudad de Madrid. Una vez saldada la deuda y recuperada su maleta, se marchó a su casa.

«Me tuve que ir con esta chica porque yo estaba con una crisis de ansiedad total», ha reconocido. «Pensaba que si algún día sufría un ataque homófobo de esta manera, reaccionaría de otra manera, pero en realidad te quedas congelado, no sabes cómo reaccionar», explicaba.

La reacción de Pelayo Díaz tras sufrir una agresión homófoba

Tras haber conseguido asimilar lo que ha pasado no tiene pensado quedarse de brazos cruzados y tomará las medidas que haga falta para que este episodio no quede en nada y nadie más vuelva a sufrir algo así por parte de este taxista que anda suelto por las calles de Madrid.

«Menos mal que tengo testigos. Ha sido interpuesta la denuncia. Voy a ir hasta el final y no voy a dejar que esta persona quede impune», ha asegurado el colaborador de D Corazón, que también contó su experiencia en el programa de TVE minutos después.