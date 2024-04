Naomi Asensi (‘GH VIP 8’) acaba en urgencias tras someterse a una operación de cirugía estética

No es ningún secreto que Naomi Asensi, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las protagonistas de dos realities de Telecinco. En primer lugar, fue una de las estrellas de la sexta edición de La isla de las tentaciones, en la que participó con Adrián, su ex pareja. Un tiempo después, se le ofreció la oportunidad de formar parte de GH VIP 8. A pesar de haber entrado a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra varias semanas después que el resto de sus compañeros, logró llevarse el ansiado maletín.

Su participación en estos dos exitosos formatos que se emiten en Telecinco hizo posible que, poco a poco, Naomi Asensi fuese acumulando cada vez más seguidores en redes sociales. Diariamente, la joven publica contenido en el que muestra cómo es su día a día pero, a su vez, también les hace diferentes confesiones.

Recientemente, Naomi Asensi confirmó que estaba a punto de someterse a una operación de reducción de pecho. Se mostró profundamente decidida a pesar de que, en un vídeo que publicó en su canal de Mtmad, reconoció que era algo que le daba muchísimo miedo. A pesar de todo, la operación salió a las mil maravillas y salió realmente satisfecha con todo el proceso. Al fin y al cabo, había obtenido un resultado de lo más natural, tal y como ella quería: «Me las veo pequeñas», confesó.

Pero no todo ha sido tan bonito en los últimos días. Tirando de redes sociales, Naomi Asensi mostró su preocupación a todos y cada uno de sus seguidores tras sufrir un inesperado contratiempo de salud. Algo por lo que tuvo que acudir a urgencias en pleno proceso de recuperación, en el postoperatorio.

«Me estoy yendo corriendo a urgencias porque se me ha saltado un punto lavándome el pelo», comenzó diciendo la ganadora de GH VIP 8 en sus redes sociales. Era la primera vez que se lavaba el pelo en la ducha de su casa puesto que, por recomendación médica, la joven no podía levantar los brazos en ningún momento.

Después de un tiempo en urgencias de lo más angustioso, en el que la preocupación no tardó en hacer acto de presencia, todo quedó en un susto. A pesar de lo sucedido, no se había roto ningún punto de sutura, por lo que únicamente era sangrado. Al ser consciente de la preocupación que tenían sus fans, Asensi no tardó en comunicarles las novedades respecto a su estado de salud.

«Estoy viva. Al final no era un punto», comenzó diciendo la ganadora de GH VIP 8. «Simplemente he sangrado del agua caliente, porque como tengo tantos hematomas… No sé por qué ha salido por un lado, pero me han dicho que no pasa nada», añadió. Tirando de ese humor que tanto le caracteriza, Naomi aseguró lo siguiente: «Es decir, puedo seguir haciendo la tonta y moverme, que no pasa nada». ¡Todo quedó en un susto!