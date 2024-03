Naiara desvela en ‘La Resistencia’ si hubo relaciones sexuales dentro de la Academia de ‘OT 2023’

Todo el mundo quiere saber lo que ha sucedido en la academia de OT 2023 cuando nadie les veía, sobre todo dentro de la habitación. Una de las preguntas recurrentes que reciben los «triunfitos» ahora que ya se ha acabado el programa es si ha habido relaciones sexuales en la academia. Ahora, Naiara ha acudido a La Resistencia y ha respondido a esta pregunta.

David Broncano le ha preguntado si ha habido algún «salseo» que se haya perdido, refiriéndose a la pregunta que se hace gran parte de los espectadores del programa. Sin embargo, la ganadora no ha querido mojarse y ha dicho que «Dormíamos todos en la misma habitación, 16 personas. Era muy divertido, pero que cada uno cuente lo suyo.» Más tarde, ha sido su turno de responder las preguntas clásicas del programa y de ahí no ha podido escaparse.

No hay pruebas pero ya tampoco dudas de que se ha follado en Operación Triunfo. Al final dormir todos juntos ahí tres meses es como un campamento de verano. #LaResistencia @laenedenaiara pic.twitter.com/WymyfQfAPi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 4, 2024

Después de que el presentador le explicara la dinámica de las puntuaciones, Naiara ha dicho que su puntuación era más bien baja: «Suspendo en esto porque vengo de tres meses de sequía. Pero las dos semanas posteriores tampoco he tenido mucho tiempo, así que diría que saco tres puntos. Es que no tengo tiempo para nada, ojalá más. Es triste pero…». Además ha respondido a la pregunta del dinero en el banco: «el premio Operación Triunfo era de 100.000 euros, pero hay que ver lo que se lleva Hacienda para averiguar lo que me ingresan».

Para adquirir una cifra más exacta, hay que sumar los 100.000 euros del premio de ganadora de OT 2023 y los ingresos por haber salido elegida como Nómada Favorita tres veces a lo largo del concurso, lo cual le ha aportado un total de 9.000 euros. Naiara ha contado en varias ocasiones que ha pensado invertir su premio en seguir «tuneando» su coche, algo que le gusta mucho, y en su proyecto profesional. Un proyecto del que ya conocemos el nombre de su primer single tras el programa: Enlokiá.

Tres meses en la academia de OT son molto longo. Salen de ahí como vaquillas. #LaResistencia @laenedenaiara pic.twitter.com/qvNBbhOeuc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 4, 2024

Otros «triunfitos» hablan del sexo en la academia

Concursantes como Denna y Omar no han dudado en responder a esta pregunta sin pelos en la lengua. Lo han hecho en el podcast de Uri Sabat y Alejandra Castello, La Aldea, en el que no dudaron en preguntarles y ambos respondieron de forma clara y concisa: «Sí».

Pero Omar ha ido más allá, confirmando que él ha sido uno de los «triunfitos» que ha mantenido relaciones dentro de la academia. Después de confirmar que ha habido sexo en la academia de OT 2023, le han preguntado si él ha sido una de esas personas, ya que se sabe que él y Ruslana están en una relación. Él respondió «Pasapalabra», echándose a reír.