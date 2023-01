Nagore Robles da un toque de atención en ‘Pesadilla en el paraíso’: «No lo vamos a permitir»

La segunda edición de Pesadilla en el Paraíso ha empezado fuerte. Tras las primeras nominaciones y los primeros roces en la convivencia, dos concursantes se han pasado de la raya con sus disputas, algo que ha llevado a Nagore Robles a darles un toque de atención por parte de la organización del programa.

De esta forma, los participantes de Pesadilla en el Paraíso, se reunían con Nagore Robles, con motivo del juego semanal de recompensa. No obstante, antes de comenzar el juego, la presentadora les daba un toque de atención que no se esperaban. Y es que aunque solo llevan unos días en la granja, los enfrentamientos no se han hecho esperar.

“Antes de nada, quiero que me escuchéis atentamente”, decía Nagore visiblemente seria. «Es totalmente normal que tengáis diferencias, pero lo que no vamos a permitir es que se crucen límites y que os faltéis al respeto. Se puede discutir, pero siempre sin cruzar la línea», señalaba.

Después de pronunciar estas palabras, Nagore Robles se dirigió directamente a los dos concursantes que habían sido los principales protagonistas de las trifulcas de los primeros días de convivencia: Kiko Jiménez y José Antonio Avilés.

Ambos concursantes se mostraron de los más comprensivos y avergonzados con su actitud, y prometieron partir de cero en la convivencia. Sin embargo, su buena actitud les duró poco porque inmediatamente protagonizaron un nuevo desencuentro en el que también se vio involucrada Maite Galdeano.

Los rifirrafes entre los dos concursantes han sido algo continuo a lo largo de la semana, de ahí el aviso de la presentadora. No obstante, parece que ni siquiera el toque de atención de Nagore Robles por parte de la organización del programa va a hacer que las aguas se calmen.