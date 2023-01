‘Pesadilla en el paraíso’: estos son los primeros nominados de la segunda edición

Telecinco emitió este domingo la primera entrega de la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso. Una gala conducida por Nagore Robles desde la granja y con Carlos Sobera desde el plató, en la que los nuevos concursantes se enfrentaron a las nominaciones por primera vez.

Los concursantes ya llevan unos días de convivencia en la granja y las primeras broncas entre algunos de ellos ya se han producido. La tensión fue evidente durante toda la noche y finalmente, explotó durante la primera ronda de nominaciones.

Kiko Jiménez y Maite Galdeano fueron los más señalados por sus compañeros. Aunque en realidad son dos concursantes independientes, para el resto de los concursantes, que ellos hayan entrado juntos es un privilegio.

De hecho, la madre de Sofía Suescun se convirtió en la primera capataz de la segunda edición del reality y como tal, decidió dar todos los privilegios a Kiko Jiménez, algo que no sentó bien a sus compañeros, que llevaron al influencer directamente a la nominación.

Kiko Jiménez no se tomó nada bien su primera nominación ni tampoco que le señalen como manipulador de su suegra, Maite Galdeano. El concursante no dudó en señalar directamente a José Antonio Avilés, asegurando que es un provocador nato.

«Tú has venido aquí a mover el gallinero», le dijo. «La gente no es tonta en casa», le respondió el cordobés. Por otro lado, Begoña Gutiérrez, ex amiga de Isabel Pantoja, señaló que se esperaba su nominación, y aprovechó el momento para unirse a sus compañeros en atacar a Kiko, con quien se batirá en duelo esta semana..