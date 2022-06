Nacho Palau podría abandonar ‘Supervivientes 2022’ tras estos comentarios

Nacho Palau no está pasando sus mejores momentos desde que llegara como concursante a las playas de Honduras. Tras un esperanzador inicio de concurso en el que parecía que el concursante se posicionara como uno de los grandes líderes del grupo, no ha terminado siendo así. Lo cierto es que muchos de sus compañeros le están dando la espalda, entre otros motivos por su mal carácter y su ansiedad con la comida, algo que está afectado a la expareja de Miguel Bosé.

Durante la noche de San Juan, todos los concursantes escribieron en un papel de forma anónima, lo que pensaban unos de otros, y adivinar, Nacho Palau se llevo la peor parte: “Ansioso, gruñón, mezquino, su falsedad… Egoísta, mal compañero, mal superviviente, como se dirige a los compañeros y lo falso que es…”, leía en alto el concursante ante la atenta mirada de sus compañeros.

📜 INÉDITO 📜 Nuestros supervivientes responden a la siguiente pregunta 👉🏼 Si fueras espectador del programa, ¿qué te gustaría de ti? 🌴 #Supervivientes2022 Nos vemos esta noche a las 21:55h en @telecincoes con @carlos_sobera y @laralvarezg 🤩 #MensajeSalvaje pic.twitter.com/kOkM5Ry5OJ — Supervivientes (@Supervivientes) June 27, 2022

Después de leer dichos mensajes, el concursante comentó: “No me voy a quedar con ninguna. Seguramente es posible que haya dado esa imagen, me da pena que sea tan así. Es un concurso, un concurso extremo, aquí se pasa mucho. Hay unos que lo pasarán menos mal y otros más porque estamos más solos”. Seguidamente, quiso darle la importancia que merecía estar a estas alturas en el concurso, y lo que por ello conlleva: “Estamos en la recta final y te cansas. No sé si quiero seguir luchando, echo mucho de menos a mis hijos”.

Esta reflexión ha dado mucho de lo que hablar en plató, y es que, realmente todos nos encontramos expectantes ante las palabras del valenciano que, asimismo, se plantea seriamente abandonar el concurso. Una confesión que hizo a Ana Luque cuando ella le preguntaba a su compañero como se encontraba. En la pasada gala de Supervivientes 2022, su sobrino no dudó en transmitirle a su tío que todo estaba muy bien, además de que estaban muy orgullosos del concurso que estaba haciendo. Unas palabras que terminaron por emocionar a Nacho Palau, y que estamos seguros que le hará replantear momentáneamente su decisión.