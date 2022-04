La banda Muse se convierte en la cabeza de cartel de ‘Rock in Rio 2022 Lisboa’. Cuatro años después de su última edición, el festival volverá a Portugal tras la pandemia de la Covid-19.

A través de sus redes sociales, la organización ha confirmado que el grupo será el punto de partida para dar comienzo al evento. Los británicos tomarán el escenario principal el próximo 18 de junio. Cabe destacar que esta será la cuarta vez que el trio este en ‘Rock in Rio 2022 Lisboa’ después de agotar todas las entradas de la edición de 2008.

Otras dos actuaciones fueron en 2010 y 2018, última vez que se realizó el festival antes de que llegara la pandemia de la Covid-19. Muse es una banda muy conocida gracias a grandes éxitos como ‘Plug in Baby’, ‘Madness’, ‘Undisclosed Desires’ o ‘Time is Running Out’.

El grupo ha obtenido varios premios GRAMMY a lo largo de su trayectoria, y ahora seguirá conquistando a sus fans con nuevo espectáculo el próximo mes de junio en el Parque Bela Vista. Sus seguidores más incondicionales esperan un concierto lleno de energía y poder disfrutar de sus dos últimos temas, ‘Won’t Stand Down’ y ‘Compliance’.

Estos singles de Muse forman parte de su último álbum, ’Will of the People’, el cual verá la luz a finales de agosto de este año. La organización de ‘Rock in Rio 2022 Lisboa’ podrá a la venta las entradas del festival a partir del 25 de abril en su página oficial, así que corre si no quieres perderte este espectáculo.

Esta nueva edición ofrecerá más de 14 horas de música y entretenimiento en directo por día. Por ahora están confirmadas las actuaciones de Liam Gallagher, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta o Duran Duran, entre otros. El recinto del evento contará con seis escenarios, además del principal.