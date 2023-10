Muere Suzanne Somers, actriz de ‘Three’s Company’, a los 76 años

El mundo de la interpretación estadounidense llora la pérdida de una de sus actrices más icónicas. Suzanne Somers ha fallecido el pasado 15 de octubre a los 76 años. Una triste noticia que ha sido revelada en un comunicado por su publicista de toda la vida, R. Couri Hay.

«Suzanne Somers falleció en paz en su casa en la madrugada del 15 de octubre. Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años», expresó R. Couri. Unas palabras que han conmocionado por completo a los fieles seguidores de la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Suzanne Somers (@suzannesomers)

El comunicado ha sido facilitado a la CNN por el publicista, pero también hay otro informe que ha sido compartido en nombre de la familia de la actriz. Suzanne Somers llevaba años luchando contra el cáncer de mamá, un situación por la que el pasado mes de julio quiso compartir unas palabras en su cuenta de Instagram.

«Desde que me he tomado un tiempo libre, muchos de ustedes me han pedido más detalles sobre mi salud. Como saben, tuve cáncer de mama hace dos décadas, y de vez en cuando vuelve a aparecer, y sigo luchando contra él», escribió en la red social. «Esto no es territorio nuevo para mí. Sé cómo ponerme mi equipo de batalla y soy una luchadora», concluyó.

Suzanne Somers contó con una carrera completamente exitosa. A lo largo de su trayectoria fueron muchas las producciones en las que participó, pero su gran legado lo dejó con su papel de Chrissy Snow en la comedia de ABC Three’s Company. Además, también dio sus pasos como escritora y lo hizo tras lanzar trabajos como Sexy Forever, Knockout y Ageless, los cuales se convirtieron en un éxito de ventas.