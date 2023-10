Muere repentinamente Jake Abraham, reconocido actor británico, a los 56 años

El mundo de la interpretación está de luto. Jake Abraham, reconocido actor británico, ha fallecido a los 56 años. Una información de la que no han tardado en hacerse eco los medios de comunicación de Reino Unido. Al fin y al cabo, era uno de los actores más queridos del país, por su participación en proyectos como Lock, Stock and Two Smoking Barrels.

Además, Jake Abraham también formó parte del elenco de otras tantas películas, como es el caso de Formula 51 y Mean Machine. Debemos tener en cuenta que, hace tan solo unos meses, el actor británico quiso sincerarse con sus seguidores en redes sociales, haciéndole una confesión que nadie esperaba.

¿En qué consiste? En que le habían detectado cáncer de próstata. De esta forma, Jake Abraham confirmó que, desde el momento en que se enteró de la enfermedad que padecía, estaba recibiendo cuidados paliativos. Y todo porque el cáncer había metastatizado, por lo que tenía varios tumores tanto en la cadera, como en la columna y la vejiga.

Jake Abraham: Lock, Stock And Two Smoking Barrels actor dies aged 56 https://t.co/tjJtm8iyGX — Sky News (@SkyNews) October 2, 2023

Cabe destacar que, en una entrevista concedida a un diario local, Jake Abraham dio detalles del diagnóstico que recibió y que, por tanto, le cambió la vida para siempre: «Trabajaba pero no me encontraba bien. Iba tirando en esos periodos en los que no estás bien, no tienes energía y sientes dolores».

De esta forma, y tras encontrar sangre en su orina, decidió hacer una visita al médico. Fue entonces cuando, tras varias pruebas, le detectaron la enfermedad que, tiempo después, acabó con su vida. Sin duda, su pérdida ha supuesto una triste noticia para familiares, amigos y seguidores.

Bill Elms, director de teatro de Liverpool con quien el actor británico trabajó en diversas ocasiones, ha querido pronunciarse tras conocer la trágica noticia: «Tuve el gran placer de trabajar con Jake en algunos espectáculos que coproduje, Twopence to Cross the Mersey y Lennon’s Banjo. Era un actor maravilloso, un gran miembro de la compañía y era muy querido por muchos en la industria», aseguró a Liverpool Echo.

Por si fuera poco, añadió: «Será tristemente extrañado. Tengo muchos buenos recuerdos de Jake, siempre fue muy optimista y divertido. Lo admiré por hacer pública su enfermedad; marcará la diferencia para muchos otros y salvará vidas. Es un día muy triste». Sin duda, una triste pérdida. Descanse en paz.