Los fans del mítico programa Crónicas Marcianas recordarán a uno de los personajes que se convirtieron en icónicos en España gracias al programa de Xavier Xardá. Esa fue La Pantoja de Puerto, que en realidad se llamaba Ruddys Martínez, y que se hizo popular a comienzos del milenio gracias a las imitaciones de Carlos Latre, y que ha muerto en un hospital de su país tras varios días ingresada.

El programa de Telecinco descubrió a esta artista gracias a que protagonizó grandes momentos en televisiones de su país. Fue la imitación del colaborador la que consiguió que se convirtiese en uno de los personajes más populares gracias a su particular forma de vestir y sus divertidas frases, tanto que cuando vino por primera vez a España tuvo que adoptar algunas de las expresiones que Latre convirtió en famosas, pese a que ella nunca las había pronunciado.

La cantante ingresó hace solo unos días en un hospital de la localida de Bayamón, en Puerto Rico, y terminaba falleciendo por culpa de complicaciones pulmonares.

El mensaje de despedida de La Pantoja de Puerto Rico

Antes de que llegase el trágico momento, la propia Rudyss ha querido despedirse de todos con un mensaje en su cuenta de Facebook:

«Les escribo desde mi transiccion, mi corazon no aguanto tanto amor, desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco, me van recordar y en su corazon me tienen los que me quieren… como siempre les decia… hay que cuidarse!!! Pondrán mi cuerpo para q se despidan de mi, cocos…».

En sus más de 40 años de carrera ha sido el apoyo para muchos jóvenes que comenzaban en el mundo del transformismo, tanto que quera conocido como Mammy Rudy. Lejos de su faceta más cómica, La Pantoja de Puerto Rico es una institución en su país, tanto que incluso el Senado la reconoció como Heroína Boricua.

La despedida de Carlos Latre

El cómico ha sido uno de los primeros en pronunciarse ante la fatal noticia, siendo realmente él el creador de la coletilla «y esooo» y adoptando la frase «Mr. Dj» -que le decía a Jorge Salvador, actual socio de Pablo Motos, que entonces trabajaba en el programa de Telecinco poniendo las músicas-.

En un mensaje en Twitter ha querido dedicarle las siguientes palabras: «OHHH QUÉ PENA se fue mi querida Rudy, la Pantoja de Puerto Rico, que tantas alegrías y momentos maravillosos me dió. Fue un placer compartir plato y cariño con ella!! Descanse en paz y esoooooo!!»