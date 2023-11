Muere Kevin Walker, guitarrista de Killing Joke, a los 64 años

Luto en el mundo del rock tras conocerse la muerte de Kevin Walker, más conocido como Geordie -el segundo comenzando por la izquierda en la foto-, mítico guitarrista y uno de los fundadores de la banda Killing Joke. El músico ha fallecido a la edad de 64 años de forma completamente inesperada.

La noticia la ha confirmado la propia banda en sus redes sociales, informando de que todo se debía a un derrame cerebral sufrido en la madrugada del sábado al domingo.

«Con extrema tristeza confirmamos que a las 6:30am del 26 de noviembre de 2023 en Praga, el legendario guitarrista de Killing Joke Kevin «Geordie» Walker falleció después de sufrir un derrame cerebral, estaba rodeado de familia. Estamos devastados. Descansa en paz hermano», han escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Killing Joke (@killingjokeband)

La banda comenzó a dar sus primeros pasos en el año 1979, cuando el fallecido unió fuerzas junto a Paul Ferguson -batería- y el cantante Jaz Coleman. En octubre de 1979 debutaron con el EP Turn to Red, un aperitvo del primer disco de larga duración que publicaron un año después.

Titulado Killing Joke, como el nombre de la banda, se conviertieron en una de las sorpresas del punk de los 80, siendo uno de los grupos que abrió el camino a bandas como Nine Inch Nails o Faith no Mor, que años más tarde se convertirían en grupos de masas en todo el planeta.

El próximo mes de abril tenían previsto su regreso a los escenarios en Las Vegas en un enorme festival dedicado al mundo del rock y el punk en el que compartían cartel con otros grupos como System of a down, Slipknot o Alice in chains, entre otros. Por el momento no se sabe qué ocurrirá con esa actuación.

Sus canciones más escuchadas en Spotify

Kevin Walker ha participado en la creación de canciones como Eighties o Love like blood, algunas de las más conocidas de la formación.

Su influencia en las nuevas generaciones se pueden comprobar en sus canciones más escuchadas en la plataforma de streaming. Estas son sus canciones más escuchadas actualmente en ella: