Muere el padre de Miquel Valls, copresentador de ‘Espejo público’: «Me dejas muy solo»

Miquel Valls, copresentador de Espejo Público y cara en el pasado habitual de programas de Mediaset, ha anunciado en un emocionante comunicado que su padre ha fallecido. Miquel Valls de Sanjuan, así se llamaba, fue un arquitecto de gran prestigio en Cataluña y deja un importante legado con su obra arquitectónica. El presentador ha querido anunciar la triste noticia después de haber estado fuera del programa de Antena 3 en los últimos días para estar junto a su familia en unos momentos tan duros. Junto a él ha estado también David Valldeperas, su pareja, que también ha dejado por unos días su puesto como director de Ni que fuéramos shhh para apoyar a su novio en un momento tan duro, algo que el propio Miquel ha querido agradecer en sus redes sociales.

«Has luchado hasta el final para conseguir vivir pero hay veces que por mucho que quieras seguir no todo depende de ti. Durante tres años has aguantado una enfermedad terrorífica y potencialmente mortal que nos ha consumido, en silencio, a todos. Sabíamos que era complicado pero lo has aguantado todo hasta que el cuerpo no lo ha soportado más. Te has ido a tu manera. Pensando que tendrías algo más de tiempo para ver el próximo partido del Barça», comienza el texto que ha compartido en redes sociales.

«Jamás olvidaré nuestra última tarde. Aquí, cogidos de la mano, como cuando era un niño. Gracias por quereme, cuidarme, educarme y ofrecerme lo que hoy soy: un tipo trabajador, sencillo y humile como tú. Un tipo de verdad. Durante las últimas horas he conocido a muchos de tus amigos y cientos de historias que desconocía. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre estaremos juntos. T’ESTIMO, PAPA», así ha recordado cómo ha sido su despedida.

«Gracias a mi madre por cuidarlo y vivirlo todo muy de cerca. Gracias a mi pareja por no soltarme de la mano, a mi familia y grandes amigos, a mis compañeros y amigos de Mediaset por sostenerme al principio con toda la enfermedad y a los de Atresmedia por acompañarme y quererme tanto en éste duro final», de esta manera ha querido agradecer a David Valldeperas (su pareja) y a sus compañeros de Espejo Público el apoyo dado.

«Gracias a Teknon por cuidarlo y mimarlo en todo el proceso. Gracias al doctor José Saez, mi salvador y amigo del alma. Gracias a su oncóloga la doctora Elvira Buixó que forma parte de la gente a la que quiero que sigan a mi lado», unas palabras con las que Miquel Valls ha dado a entender que su padre sufría algún tipo de cáncer que finalmente no ha podido superar.

«Hoy me dejas muy solo papa. Vuelta alto y enciende la tele cada mañana que pronto volveré para seguir contando historias. DEP», así termina el texto que ha publicado en su cuenta personal de Instagram en la que aparece una foto cogiéndole de la mano y otra en la que se les puede ver felices.

