Muere Julie Powell, autora del libro que inspiró la película ‘Julie y Julia’

Los seguidores de la escritora Julie Powell han recibido una triste noticia al conocer la muerte de la famosa escritora y bloguera de cocina. Su fama se la debe al libro Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen, que terminaría siendo adaptado para la película Julie y Julia.

Aunque la noticia se ha conocido en las últimas horas gracias al diario New York Times, la información asegura que el trágico suceso ocurrió el pasado 26 de octubre en su propio domicilio. La muerte le llegó a la edad de 49 años en su propia casa, donde residía junto a su marido.

So I woke up with something that’s literally Black Hairy Tongue. People, including my doctor, seem to think it’s no big deal, and will go away soon, but it certainly is gross.

Solo unas horas antes de su final publicó un mensaje en Twitter que avisaba de que algo le estaba pasando, aunque nadie podía pensar que terminaría en fatalidad. Según quiso contar a sus fans, tenía la lengua negra, algo que su médico no le dio mucha importancia.

La escritora nació en Austin (Texas), donde comenzó a dar sus primeros pasos en el año 2002 cuando comenzó su propio blog de cocina. Su éxito en la red le llevó a publicar el libro Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen.

La protagonista de esta historia era Julia Child, una chef que tenía la intención de acercar la cocina francesa a todos los públicos. Esta autobiografía de la autora se convirtió en película en el año 2009 con Meryl Strip y Amy Adams como protagonistas de Julie & Julia, todo un éxito.

Julia Powel estuvo siempre ligada a ese éxito, pero su carrera continuó con su blog de cocina, siendo una de las grandes referencias de este sector. Fue la primera bloguera culinaria en un momento en el que las redes sociales eran algo lejano, siendo los foros y los blogs los lugares de intercambio de opiniones, recetas o para conocer gente.

My husband is in NYC with his brother (a millionaire, btw.) after three days hearing about their fun tourist activities I just got this picture of my BIL.

I’m seriously confused how to feel about it. pic.twitter.com/OTqI2mVGgm

— Julie Powell (@licjulie) June 19, 2022