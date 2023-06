Hace unos días el triste final se dejaba entrever, y finalmente, el peor de los finales se ha confirmado. Los restos encontrados por unos montañeros el pasado sábado en el monte Baldy, en la ciudad de Los Ángeles, pertenecen actor británico Julian Sands, quien permanecía desaparecido desde el pasado mes de enero.

En enero, Julian Sands, de 65 años, se perdía en esa zona al norte de California sin dejar rastro. Al principio, se tardó en dar la voz de alarma, pues el intérprete era un reconocido aventurero y conocía bien la zona, por lo que pensaron que simplemente se había desorientado.

Sin embargo, finalmente se dio la voz de alarma y tras medio año desaparecido, el departamento del alguacil del condado de San Bernardino, ha confirmado que los restos humanos que se encontraron el pasado sábado, pertenecer al actor, después del análisis forense.

Julian Sands was more than just a great actor, he was part of the WORDTheatre family for over a decade. In his honor, here is a timely excerpt of his performance of «The Lie» by Ben Okri.

We will miss him & we will never forget him.#juliansands #ripjuliansands #benokri pic.twitter.com/IgerLJg5TS

— WORDTheatre (@WordTheatre) June 28, 2023