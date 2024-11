Una joven de 22 años, Agata Margaret Spada, ha fallecido a los 22 años tras someterse a una rinoplastia. La joven italiana escogió la clínica en la que se iba a someter a esta operación estética tras haberla encontrado a través de la red social Tik Tok. A pesar de que se trataba, a priori, de una operación como otra cualquiera, todo terminó en tragedia. Dadas las circunstancias, y ante la gravedad de los hechos, las autoridades italianas han abierto una investigación para esclarecer los hechos y descubrir la verdadera causa de la muerte de la joven. El cirujano Marco Antonio Procoplo era uno de los más reconocidos de Tik Tok. Entre otras cuestiones, porque en numerosos vídeos aseguraba que realizaba una «remodelación de nariz en tan solo 20 minutos». Muchas fueron las personas que confiaron en él, incluida Agata Margaret Spada. Eso sí, en este caso, ella no corrió la misma suerte.

La joven tenía, desde hace tiempo, un complejo con su nariz. Así pues, se mostró más que dispuesta a someterse a una intervención quirúrgica, y hacerlo en esta clínica. Entre otras cuestiones, porque el precio de la operación era bastante inferior que el resto de competidores. De hecho, la joven supuestamente pagó 2.800€ en efectivo. Así pues Agata Margaret Spada, con el fin de acabar con ese complejo, decidió viajar hasta Roma junto a su pareja para comprobar que todo estaba en orden y que la clínica en cuestión reunía las medidas necesarias. A pesar de que a priori todo indicaba a que la operación no iba a tener ningún tipo de complicación, lo cierto es que absolutamente nada salió como se esperaba. ¡Ni mucho menos! La joven empezó a no encontrarse bien desde que le pusieron la anestesia local. De hecho, no había ni empezado la operación y la italiana ya había perdido el conocimiento.

Tan solo unos segundos después, Agata Margaret Spada no tenía signos vitales. Como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias y la gravedad de la situación, tanto el cirujano como el resto de su equipo hicieron todo lo que estuvo en su mano para tratar de reanimar a la joven mientras llegaban los servicios de emergencia. Éstos, en cuanto llegaron, la trasladaron al hospital, donde estuvo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Su estado era crítico y el pronóstico era muy grave. Por lo tanto, tan solo un milagro iba a lograr que la joven siguiese con vida. Algo que se pudo constatar tan solo tres días después de ingresar en el hospital y estar en coma, ya que la joven perdió la vida. La hipótesis que se baraja es que pudo haber muerto como consecuencia de un un shock anafiláctico. Sea como sea, lo cierto es que se trata de una historia que, debido a su corta edad y a las circunstancias en las que se produjo el deceso, ha supuesto una enorme conmoción en todo el país.

Muchos son los medios de comunicación locales que se han hecho eco de lo sucedido y han aportado muchos más datos. De esta manera se ha podido saber que, al parecer, la pareja de Agata Margaret Spada optó por grabar todo lo que estaba sucediendo para ser utilizado en un juicio. Por si fuera poco, el abogado de la familia de la fallecida se ha pronunciado tras lo ocurrido: «La instalación debería haber ofrecido garantías».

Por si fuera poco, ha ido mucho más allá: «La familia, los padres y la hermana en este momento están rodeados del cariño de mucha gente, pero están encerrados en el dolor que no se puede explicar con palabras», reconoció el letrado. Quien también se ha pronunciado ha sido el propio Marco Antonio Procoplo, el cirujano que iba a hacer la rinoplastia a la joven, tras haber sido acusado de homicidio imprudente.

De esta forma, aseguró que se trataba de nada más y nada menos que una «operación rutinaria» y que no tiene la más mínima idea de qué ha podido suceder. Sea como sea, las autoridades italianas están investigando lo ocurrido para encontrar a los culpables de esta tragedia a la mayor brevedad posible. Descanse en paz.