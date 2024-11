Muere Song Jae Rim, actor estrella en Corea del Sur, a los 39 años

Song Jae Rim era una de las grandes estrellas del mundo de la intrepretación en Corea del Sur gracias a sus papeles en series muy populares en el país asiático como I Wanna Hear Your Song, Café Minamdang, My Military Valentine y Queen Woo, entre otras. Su muerte se ha producido el martes 12 de noviembre cuando tenía 39 años, aunque por el momento se desconocen los motivos de esta trágica noticia. Sí que se sabe que junto a su cuerpo había una carta con un mensaje escrito en dos páginas para su familia, aunque no se ha desvelado su contenido.

El cuerpo sin vida del actor se ha encontrado en su apartamento, situado en el distrito de Seongdong, pero la investigación abierta en estos momentos. Poco más se sabe de esta triste noticia que ha sacudido al mundo de la interpretación en su país, pero también en el resto del planeta, ya que las series dramáticas coreanas viven un momento de gran popularidad en todo el planeta. El juego del calamar es solo una de las más conocidas llegadas desde allí, pero lo cierto es que en las plataformas de streaming hay cientos de miles de espectadores que buscan este tipo de contenidos.

Song Jae Rim debutó en el mundo del cine gracias a la película Actrices, en el año 2009, pero han sido las series donde la popularidad le ha llegado. Su primer papel importante fue en La luna abrazando al sol junto a Kim Soo Hyun, pero más tarde llegarían títulos como Two Weeks, Unkind Ladies , Secret Mother, I Wanna Hear Your Song, Café Minamdang, My Military Valentine y la reciente Queen Woo, estrenada este mismo año.

Según el medio coreano OSEN, las autoridades no han encontrado signos de violencia, por lo que la hipótesis de un posible suicidio cobra fuerza, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

Además de actor, Rim no dudó en tener unos estudios paralelos al mundo de la interpretación, ya que estudió Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad Chung Ang, carrera que nada tenía que ver con su profesión. También triunfó como modelo de publicidad, faceta en la que trabajó con grandes diseñadores de moda coreanos.