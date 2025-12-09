Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales: el rock español pierde a uno de sus grande nombres

El mundo del rock español está de luto tras la muerte de Jorge Martínez, el carismático líder de la banda asturiana Ilegales, a los 70 años. El cantante y guitarrista, conocido como ‘Jorjón’, falleció en el Hospital Central de Asturias, donde permanecía ingresado desde hace días. Martínez había interrumpido en septiembre la gira de presentación de su último álbum, Joven y arrogante, el decimotercer disco de estudio de Ilegales, tras serle diagnosticado un cáncer. Este trabajo, lanzado este año, reflejaba su vitalidad inagotable y su esencia rebelde, manteniendo viva la llama del rock que tanto defendió a lo largo de cuatro décadas.

Nacido en Avilés el 1 de mayo de 1955, hijo de un secretario judicial, desde niño comenzó a sentirse atraído por la música gracias a Elvis, Los Beatles y Los Bravos, que marcaron su estilo. Tras una estancia en un centro para niños problemáticos, el servicio militar y mudanzas familiares, se instaló en el Gijón de finales de los setenta.

Aunque comenzó los estudios de Derecho, la música lo absorbió por completo. Con un carné de circo y variedades del Teatro Filarmónica, debutó en orquestas junto a Manolo Carrizo, forjando su’ chitlin circuit’ al estilo del blues sureño. Apasionado por los Sex Pistols, Attractions y Police, esos grupos serían una gran influencia para lo que llegaría más tarde.

En 1982, con David Alonso a la batería e Íñigo Ayestarán al bajo, Ilegales ganó la Primera Muestra de Pop Rock de Asturias, grabando tres canciones que ya son himnos: La fiesta, Princesa equivocada y Europa ha muerto.

La enfermedad de Jorge Martínez, de Ilegales

Fue el pasado 19 de septiembre cuando anunció que debía parar la gira de su nuevo disco por culpa del cáncer que le fue detectado, desde entonces ha estado en tratamiento para superarlo, pero no ha podido hacerlo.

Ha sido este martes, nueve de diciembre de 2025, cuando sus compañeros de la banda y su agencia han anunciado la triste noticia vía comunicado:

«Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de ILEGALES, tras varios meses luchando contra un cáncer. Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros. En estos momentos tan duros para su familia y amigos, rogamos compresión y respeto para poder despedirlo en la intimidad. Su legado seguirá resonando siempre. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz».