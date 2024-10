Muere Frank Fritz, mítico presentador de ‘Cazatesoros’

Es posible que para muchos espectadores el nombre de Frank Fritz no les diga nada, pero si explicamos que se trata de uno de los dos miembros del programa Cazatesoros, que se puede ven en el canal Mega desde hace años, seguro que muchos ya le ponen cara. Junto a su compañero Mike Wolfe recorrió Estados Unidos durante más de una década en su furgoneta en busca de los objetos más originales para luego vender en su tienda de antigüedades. Ambos comenzaron en el Canal Historia, pero el formato se ha vendido a casi todo el mundo, como ya ocurre con otros programas como Empeños a lo bestia, Cazasubastas, El precio de la historia y Forjado a fuego son otros de los programas de esta misma factoría que también han traspasado fronteras.

American Pickers, su título original, se estrenó en el año 201 con Mike Wolfe y Frank Fritz al frente, pero ese dúo ya no se podrá repetir en nuevas temporadas debido a que Fritz ha muerto a los 58 años, tal y como han confirmado su compañero de programa y su representante. Aunque no aclarado los motivos de la trágica noticia, sí que se sabía que desde hace años sufría problemas de salud. «Con el corazón roto, comparto con todos que Frank falleció anoche. Le conozco desde hace más de la mitad de mi vida y lo que se ha visto en televisión siempre ha sido lo que yo he visto: un soñador tan sensible como divertido. Tanto fuera de la cámara como en directo, Frank tenía la manera de llegar a los corazones de tanta gente siendo él mismo», ha contado su compañero Mike en las redes sociales. Esta triste noticia llega dos años después de que Fritz sufriera un grave problema de salud que le obligó a abandonar el programa.

De nuevo, su compañero fue el encargado de aclarar qué estaba pasando y hacerlo con un sencillo comunicado en el que pedía parar con los rumores de sus problemas personales, un distanciamiento que llegó debido a que ya no trabajaban juntos. «Es el momento de orar por mi amigo. Frank ha sufrido un derrame cerebral y está en el hospital. Por favor, mantenlo en sus corazones y pensamientos. Frank, rezo más que cualquier cosa para que superes esto okay. Te quiero amigo», decía en julio del 2022.

El sustituto en Cazatesoros del fallecido Fritz fue Rob, hermano de Mike Wolfe, que ocupa su lugar desde que comenzaron sus problemas de salud, por lo que el programa ha continuado con una nueva pareja de presentadores. Pese al distanciamiento, los cazatesoros originales volvieron a retomar el contacto en el año 2023 y dejaron atrás sus rencillas.