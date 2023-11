Muere Brandi Mallory, estrella del reality ‘Pérdida de peso extrema’, a los 40 años

El mundo de la televisión está de luto. Brandi Mallory, una de las estrellas más reconocidas de la historia de Pérdida de peso extrema, uno de los programas de televisión con más éxito en Estados Unidos, ha fallecido a los 40 años. Lo ha hecho en su casa de Atlanta, tal y como ha confirmado la Oficina del Médico Forensed el Condado de Fulton.

A pesar de lo impactante que ha sido la noticia, lo cierto es que se desconoce qué ha causado la trágica muerte de Brandi Mallory. Su salto a la fama llegó en 2014, cuando tomó la firme decisión de participar en el programa Pérdida de peso extrema. Un reality que, desde luego, cambió su vida para siempre.

Varios años después, concretamente en 2018, Brandy Mallory concedió una entrevista en la que explicó el verdadero motivo de su participación en el programa. La maquilladora encontró la motivación necesaria después de que su hermana, que tenía sobrepeso, perdiera la vida con tan solo 29 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brandi E. (@brandimallory)

No podía dejar de pensar en que a ella también le podía ocurrir eso si no ponía remedio a tiempo puesto que, por aquel entonces, pesaba nada más y nada menos que 150 kilos. Para poder cumplir su objetivo, Mallory participó en el casting de The Biggest Loser, pero fue rechazada. Aun así, al emocionarse con su historia, los productores trataron de hacerle un hueco en Pérdida de peso extrema.

Es un hecho que este programa le brindó la oportunidad de cambiar su vida para siempre, a través de una rutina de ejercicios y una dieta saludable. Ese fue el mayor punto de inflexión a nivel personal, pero a nivel profesional. Sin duda, estamos ante una durísima pérdida para los más fieles seguidores de ese exitoso formato estadounidense. Descanse en paz.