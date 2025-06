Adiós a perder tiempo en la cocina: la novedad de Mercadona que te cambia la vida por 8 euros

Si estás pensando en todos los menús que vas a preparar este verano, o comienzas a buscar entre recetas frescas, seguro que te habrá salido alguna que lleve aguacate. Una fruta que está considerada todo un superalimento gracias a sus propiedades, pero que muchas veces no compramos por falta de tiempo a la hora de pelarlo y cocinarlo o cortarlo para hacer el famoso guacamole. Sin embargo una novedad de Mercadona que acaba de llegar a sus tiendas está dando mucho que hablar ya que te soluciona la vida a la hora de cocinar con aguacate.

Mercadona ha vuelto a dar en el clavo con un producto que promete hacernos la vida mucho más fácil. Se trata del aguacate en dados congelado, un nuevo formato de esta fruta tan querida que se presenta ya pelada, troceada y lista para usar. Y lo mejor de todo: viene en una bolsa de 1 kilo y cuesta 8 euros, lo que lo convierte en una opción práctica, cómoda y bastante económica si lo comparas con lo que cuesta comprar varios aguacates frescos que no siempre salen buenos. No hace falta ser chef ni tener tiempo de sobra. Con este producto, sólo necesitas abrir el congelador, sacar la cantidad que necesites y añadirla directamente a tu receta favorita. Ideal para batidos, ensaladas, guacamoles exprés o incluso para dar un toque especial a tus tostadas matutinas. Así que si alguna vez has maldecido el momento de abrir un aguacate, esta puede ser la solución que estabas esperando.

La novedad de Mercadona que te soluciona la vida

El aguacate en dados congelado de Mercadona viene en un práctico envase de 1 kilo, lo que te permite tener siempre aguacate disponible sin preocuparte por si está maduro o se va a estropear en dos días. Es un producto de la marca Alessia, que ya es conocida por su línea de frutas y verduras congeladas.

El formato IQF (Individually Quick Frozen, es decir, congelación rápida individual) hace que los dados no se peguen entre sí. Puedes coger sólo la cantidad que necesites y volver a guardar el resto sin complicaciones. Nada de bloques de fruta congelada imposibles de separar: aquí todo está pensado para facilitarte las cosas.

Esto, además, reduce el desperdicio de comida. ¿Cuántas veces has tirado medio aguacate porque no lo necesitabas todo o porque se puso feo al día siguiente? Con este sistema, eso se acabó.

Ingredientes naturales y sin sorpresas

Otro punto a favor de este producto es su composición sencilla y natural. Está hecho con un 95% de aguacate y un pequeño porcentaje de antioxidantes como el ácido ascórbico y cítrico, que sirven para evitar que se oxide y se ponga marrón. No hay más. No lleva aditivos raros, ni azúcar, ni sal añadida. Es, básicamente, el mismo aguacate que comprarías fresco, pero en versión ultracómoda.

Este detalle es importante para quienes buscan una alimentación saludable y sin procesados. Puedes usarlo con total tranquilidad, sabiendo que estás consumiendo aguacate real, con todas sus propiedades nutricionales intactas gracias al proceso de congelación rápida.

Ideal para recetas rápidas y saludables

Lo mejor de este producto es que es tremendamente versátil. Puedes usarlo para muchísimas recetas sin necesidad de descongelarlo previamente. Por ejemplo:

Batidos verdes con espinaca, plátano y aguacate.

Guacamole exprés mezclándolo directamente con tomate picado, cebolla, limón y sal.

exprés mezclándolo directamente con tomate picado, cebolla, limón y sal. Ensaladas frescas con mango, pepino y aguacate troceado.

frescas con mango, pepino y aguacate troceado. Tostadas saludables con pan integral, huevo y aguacate.

saludables con pan integral, huevo y aguacate. Tartar de salmón o atún con aguacate y sésamo.

Postres cremosos como mousse de aguacate con cacao.

Basta con sacar un puñado de dados del congelador y añadirlos directamente a la receta. Si quieres usarlos para untar o hacer guacamole, puedes dejar que se descongelen 30 minutos antes o darles un golpe de microondas. El sabor y la textura son sorprendentemente buenos, casi como si acabaras de pelar el aguacate tú mismo.

Una opción económica y sin desperdicios

Aunque pueda parecer que 8 euros por un kilo de aguacate congelado es mucho, en realidad sale muy a cuenta. Comprar aguacates frescos suele ser una lotería: algunos están demasiado duros, otros demasiado blandos, y más de uno termina en la basura. Si tenemos en cuenta que el kilo de aguacate fresco ronda los 6-8 euros (dependiendo de la época del año), y que parte puede irse a la basura, esta opción es incluso más rentable.

Además, se conserva durante meses en el congelador, por lo que siempre tendrás aguacate disponible cuando lo necesites. Y eso, para muchos, ya es motivo suficiente para no volver a comprarlo fresco nunca más.

Esta novedad de Mercadona ya comienza a estar en muchas tiendas. En concreto en su sección de congelados, tal y como vemos en las redes sociales donde muchos clientes ya lo han mostrado, así que si visitas tu Mercadona de confianza en breve y ves la bolsa de aguacate congelado, no la dejes escapar. Se está convirtiendo en un producto viral pero que además, te va a facilitar la vida en la cocina así que si deseas elaborar las mejores recetas de verano o sorprender a los tuyos con un guacamole delicioso, esta novedad es lo que necesitas.