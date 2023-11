Muere el piloto estadounidense Kyle LeDuc a los 42 años

Luto en el mundo del motor tras confirmarse la muerte del piloto Kyle LeDuc a los 42 años de edad. A través de redes sociales, se dio a conocer la triste noticia y fue su compañera de equipo quien envió mensaje de condolencias a la familia del deportista, que ha fallecido esta madrugada tras un año de lucha contra un cáncer. El estadounidense fue uno de los pioneros en la Extreme E, dónde participó en sus dos primeras temporadas y logró una victoria en 2022.

El diagnóstico de su enfermedad le obligó a ausentarse de la prueba de Extreme E de Uruguay, la última del campeonato. Antes había ganado una carrera de la categoría y el pasado año, además de la Extreme E, compitió en el Campeonato Off Road Pro4 en USA y conquistó el título. Su palmarés le consagra como uno de los mejores especialistas de todos los tiempos en short tracks. Además ganó en dos ocasiones la Copa del Mundo den Crandon, prueba estrella del campeonato.

El norteamericano deja «con el corazón roto» al certamen eléctrico, que «extiende su apoyo y condolencias a la familia en este momento difícil», añadiendo que «toda la comunidad del deporte de motor le extrañará profundamente». Kyle participó en la temporada inaugural con el Chip Ganassi Racing e hizo historia un año después su victoria en Cerdeña, que supuso la primera del equipo estadounidense en el campeonato.

De un triunfo ansiado a un diagnóstico no deseado que le obligó a abandonar la categoría antes de completar el curso. Se marcha el piloto, pero permanece «un auténtico pionero en el mundo de las carreras todoterreno», como destaca Monster, su patrocinador, que se convirtió en uno de los mejores pilotos estadounidenses en la modalidad de pista corta y Supertrucks. Kyle destacó por su carisma, «no fue sólo un campeón», y «su velocidad incomparable y su inquebrantable pasión por el deporte siempre serán recordados» junto a todos sus éxitos.

Sarah Price, su compañera en Extreme E, se mostró consternada con la noticia, por más que ésta fuera esperada. «Es una locura pensar que hace sólo un año estábamos compitiendo como compañeros de equipo y obtuvimos nuestra. Kyle era el hombre más rápido que he conocido al volante de una máquina todoterreno. Era conocido por ir a por todas y capaz de traspasar límites que sus rivales no eran capaces de imaginar. Aparte de las carreras, ¡amaba a su familia más que a nada! ¡Eras demasiado joven para irte y espero que hagas del Cielo un lugar más rápido!». Una triste pérdida que ha conmocionado al mundo del motor en general y a su disciplina en particular.