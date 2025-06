No volverás a comprar hielo gracias al invento de Lidl que triunfa en España

En pleno mes de junio y con el verano asomando a la vuelta de la esquina, hay algo que se vuelve imprescindible cuando el calor aprieta. No nos referimos al aire acondicionado, que también, sino a un elemento que nunca puede faltar cuando organizamos una comida familiar en plena época estival o una reunión con amigos. Exacto, se trata del hielo que siempre tenemos que salir corriendo a comprar o por el contrario, dedicarnos a meter cubiteras en el congelador. Pero ahora, gracias a Lidl, cualquier problema de falta de hielo se soluciona en cuestión, literal, de minutos.

Lidl ha puesto a la venta una máquina de hacer hielo que va a revolucionar las sobremesas, las barbacoas, las fiestas improvisadas y hasta los momentos de relax en soledad este verano. Quizá nunca te habías planteado dejar de comprar bolsas de hielo en la gasolinera o el supermercado, pero si lo piensas, tienen un problema: ocupan espacio, se derriten si no las usas pronto y, si te olvidas, te toca volver a salir a comprar más. Con esta máquina de cubitos, ese problema desaparece para siempre. Y lo mejor de todo es que está al alcance de cualquiera: la vende Lidl por 159,99 euros y ya ha causado furor en toda España. Es cómoda, compacta y muy fácil de usar. Enchufas, llenas el depósito de agua, eliges el tamaño del cubito que prefieras y listo: en pocos minutos, empieza la magia. Toma nota entonces, porque te contamos a continuación por qué esta máquina se ha convertido en uno de los productos estrella de la temporada.

No volverás a comprar hielo gracias al invento de Lidl

Uno de los grandes aciertos de tiene la máquina de hacer hielo SilverCrest de Lidl es su rapidez. Puede producir hasta 20 kilos de hielo en solo 24 horas. Dicho de otra forma: tendrás hielo para una fiesta entera sin preocuparte de comprar más ni de que se derrita. Pero es que además, puedes elegir el tamaño de los cubitos (pequeños o grandes) según lo que necesites: un vaso de whisky, una limonada, un cóctel o simplemente enfriar botellas en un bol grande.

Además, viene con todo lo necesario: una pala para recoger el hielo , una cesta interior extraíble para almacenarlo y un depósito de agua de 2,5 litros que puedes desmontar para rellenar o limpiar. Todo pensado para que tú solo tengas que disfrutar.

Y no hace falta ser un experto en tecnología para usarla: el panel de control es sencillo, con botones claros para encender, apagar, seleccionar el tamaño de hielo o activar la función de autolimpieza. Porque sí, también se limpia sola, algo que se agradece muchísimo.

Ideal para fiestas, terrazas y sobremesas familiares

Este tipo de máquina puede parecer un lujo, pero en realidad se convierte en un básico cuando empiezas a usarla. Imagina una comida familiar en verano, con el calor apretando y las bebidas tibias… Tener hielo al instante te cambia el día. Lo mismo si organizas una barbacoa en el jardín o una cena con amigos: es un detalle que marca la diferencia y que te ahorra tener que cargar con bolsas desde el súper.

La máquina es lo suficientemente compacta para colocarla en cualquier rincón de la cocina o incluso en la terraza durante las comidas al aire libre. Mide 35,7 x 28,9 x 35,2 cm y pesa unos 13 kilos, así que se puede transportar sin problemas si, por ejemplo, te la quieres llevar de vacaciones al apartamento o a una casa rural.

Además, funciona enchufada a la red eléctrica (el cable mide 180 cm), así que solo necesitas una toma cerca y un poco de agua. Lo demás, lo hace ella sola. Lo que antes era un engorro (comprar hielo, almacenarlo, que se derrita, volver a comprar) se ha convertido en un gesto tan fácil como pulsar un botón.

Diseño cuidado y materiales resistentes

Otro punto a favor de esta máquina es su diseño. A diferencia de otros modelos más aparatosos, este tiene un aspecto moderno, limpio y elegante. La carcasa está hecha en plástico ABS de calidad, con detalles en negro y tapa transparente de SAN que permite ver cómo se van formando los cubitos. Es práctica y bonita al mismo tiempo.

En cuanto a los materiales, están pensados para durar: la cesta de hielo también es de ABS, la pala de PP y los pies son de caucho para evitar que se deslice. Además, el radiador interno es de cobre, lo que garantiza una buena refrigeración durante todo el proceso.

Todo esto, junto con la función de autolimpieza, hace que el mantenimiento sea mínimo. Solo tendrás que vaciar el agua si te queda dentro después de un uso prolongado y, de vez en cuando, hacer una limpieza más profunda si vives en una zona con mucha cal. Pero más allá de eso, es una máquina autónoma que te quita preocupaciones.

Una inversión para que no te falte hielo ningún verano

Aunque el precio pueda parecer elevado en un primer momento (159,99 euros), si eres de los que suele comprar bolsas de hielo con frecuencia, verás que en pocos meses lo has amortizado. Una bolsa de hielo en el supermercado puede costar entre 1,5 y 2 euros, y si sueles comprar varias a la semana, especialmente en verano,, el gasto se dispara. Esta máquina, en cambio, produce el hielo por ti a partir del agua del grifo. Así de simple.

Además, es una inversión que se traduce en comodidad. No depender de si hay hielo en casa o no, no tener que pensar si se ha derretido en el congelador o si tienes sitio para guardarlo. A partir de ahora, tendrás hielo siempre que lo necesites, en la cantidad que quieras y sin esfuerzo.

Y si la usas a diario, te darás cuenta de que no sólo sirve para celebraciones. Un café frío por la mañana, un té helado por la tarde, o incluso para enfriar rápidamente una botella de vino que se te olvidó meter a tiempo en la nevera. Las posibilidades son infinitas.