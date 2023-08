Muere Arthur Schmidt, editor de ‘Forrest Gump’ y ‘Regreso al futuro’, a los 86 años

Arthur Schmidt fue un talentoso y reconocido montador de películas que colaboró con el aclamado director Robert Zemeckis hasta en 10 películas. El cineasta ha fallecido a los 86 años y deja atrás obras maestras como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Forrest Gump o la trilogía de Regreso al futuro.

El hermano del fallecido, Ron Schmidt, ha sido el encargado de difundir la noticia de su muerte. El editor trabajó en la industria durante alrededor de cuarenta años y su lista de éxitos es tan extensa como su carrera. La hija del minero del carbón, Marathon Man, Tiburón 2, El último mohicano y Congo también son trabajo suyo. Por la primera de ellas recibió su primera nominación al Oscar. Aunque en esa ocasión no ganó, si lo hizo posteriormente en 1989 por ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y en 1995 por Forrest Gump.

Arthur Schmidt nació el 17 de junio de 1937 y era hijo de Arthur P. Schmidt. Su progenitor fue también un gran montador de cine que colaboró con directores de la talla de Billy Wilder, George Marshall y Jerry Lewis. Al principio, el fallecido dudó en si seguir o no los pasos de su padre. Sin embargo, tras observar durante años el trabajo acabó encontrando también su pasión en este oficio.

El momento cumbre de su carrera comenzó con ¿Quién engañó a Roger Rabbit? en 1988 para la que se valió de técnicas novedosas jamás utilizadas hasta ese momento. Combinó animación dibujada a mano con acción real en vivo dando lugar a una experiencia audiovisual única. Además, utilizó otras herramientas como el uso de muñecos de goma para ayudar a visualizar escenas y fotocopiar fotogramas para que los animadores dibujaran los personajes con precisión sobre estos.

El montador Arthur Schmidt recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Uno de los más importantes junto a los dos Oscar que recibió por sus películas fue el Premio a la Trayectoria de los Editores de Cine Estadounidense, presentado por el propio Robert Zemeckis en el año 2009.

Sad over the passing of Oscar winning Editor Arthur Schmidt. He cut a multitude of fundamental films, all genres – a ton for Zemeckis (BTTF, Forrest Gump, Death Becomes Her), as well as The Last of the Mohicans, Addams Family Values, The Birdcage & Coal Miner’s Daughter. #RIP pic.twitter.com/D4IqSUtiMz

— Courtney Howard (@Lulamaybelle) August 7, 2023