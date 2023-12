Muere el actor Kamar de los Reyes, conocido sus papeles en ‘Sleepy Hollow’ y ‘Call of Duty’

El actor pertorriqueño Kamar de los Reyes ha muerto a la edad de 56 años en Los Ángeles, tal y como ha comunicado el representante de Sherri Saum, su mujer. El intérprete había decidido mantener oculta la enfermedad que le ha costado la vida y que ha salido a la luz ahora.

Todo un trabajador del mundo del cine, Kamar saltó a la fama gracias a la televisión, especialmente a la serie One life to live, en la que participó desde 1995 y 1998 en el canal ABC. Se trataba de una de las ficciones más populares del país que estuvo varias décadas en emisión.

Pero no fue la única producción en la que participó, los espectadores han podido verle en títulos como Nixon, Agente Salt, La leyenda del jinete sin cabeza, The Rookie. Sus papel más conocido llegó con Sleepy Hollow, mientras que uno de sus últimos trabajos fue en la serie All American, emitida en la cadena estadounidense CW.

Lejos del cine y la televisión, Kamar de los Reyes puso la voz y el rostro a Raúl Menéndez, uno de los narcos y villanos del videojuego Call of Duty: Black Ops 2.

El fallecido estaba casado con la también actriz Sherri Saum, a la que conocidó en el set de rodaje de Life to live, y con la que se casó en el año 2007. La pareja ha tenido tres hijos que quedan huérfanos con esta triste pérdida.