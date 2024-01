Los Mozos de Arousa siguen haciendo historia en ‘Reacción en cadena’: el dineral que han sumado al bote

Reacción en cadena, pase lo que pase, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Tarde tras tarde, de lunes a viernes, el concurso presentado por Ion Aramendi tiene como protagonistas a los imbatibles Mozos de Arousa, que siempre saben cómo sorprendernos.

El pasado miércoles 24 de enero, en la nueva entrega de Reacción en cadena, hemos podido ver cómo los concursantes gallegos volvieron a hacer disfrutar al público en todas y cada una de las pruebas. Tras volver a demostrar la enorme complicidad que hay entre ellos, llegaron a la última de las pruebas.

De esta forma, y tras ir resolviendo poco a poco la última de las cadenas, acierto tras acierto, llegaron hasta «Dulce». Con esta pista, el objetivo era adivinar una palabra que comenzaba por «SA» y terminaba en «A». Debemos tener en cuenta que, a este punto de la prueba final, llegaron con nada más y nada menos que 50.000 euros.

Como suele ser habitual en los Mozos de Arousa, empezaron a barajar diversas opciones. A pesar de los esfuerzos, no se mostraban del todo convencidos con ninguna de ellas. Al ser conscientes de la enorme cantidad de dinero que estaba en juego, los gallegos decidieron no arriesgarse y comprar el eslabón misterioso.

Por lo tanto, jugaban por un total de 25.000 euros. Tras haber pensado en varias opciones, como es el caso de «Salamanca» por ser una provincia limítrofe con la de Zamora, los Mozos de Arousa finalmente se quedaron con otra respuesta completamente diferente. Estamos hablando nada más y nada menos que de «Sanabria».

No estaban seguros si había un dulce típico en Zamora que se llamase «torta de Sanabria», o si se estaban refiriendo al lago. Aun así, les cuadraba más que Salamanca. Ion Aramendi les comunicó que acabó su tiempo para meditar y que necesitaba una respuesta. Los Mozos de Arousa apostaron por «Sanabria», ¡y acertaron de lleno! Por lo tanto, sumaron 25.000 euros al bote.

¿Cuánto dinero han acumulado Los Mozos de Arousa en Reacción en cadena?

Debemos tener en cuenta que, en las últimas entregas, los gallegos no pudieron sumar ni un solo euro. En uno de estos programas decidieron arriesgarse a no comprar el eslabón misterioso y no salió como esperaba. En otra entrega, aunque compraron esa palabra, los gallegos no consiguieron acertar.

Pero, por fortuna, el pasado miércoles 24 de enero todo cambió para ellos. No solamente llegaron a la última de las pruebas con una importante cantidad de dinero sino que, aunque compraron el eslabón misterioso, tenían en juego nada más y nada menos que 25.000 euros. Aunque tuvieron varias opciones como respuesta, decidieron apostar fuerte.

Ese «Sanabria» les ha valido para sumar ese dineral al bote acumulado en Reacción en cadena. Por lo tanto, la cifra actualizada de la cantidad de dinero que los Mozos de Arousa han ganado durante su paso por el concurso de Telecinco asciende a 1.158.786 euros. ¡Algo verdaderamente espectacular!