Los Mozos de Arousa cometen un grave error: a punto de ser eliminados de ‘Reacción en cadena’

Parecían ser invencibles en la materia, pero demostraron que una mala tarde la puede tener cualquiera. Los Mozos de Arousa se han consagrado como uno de los grupos más fuertes de Reacción en cadena, programa de Telecinco. Pero, la pasada tarde del miércoles 22 de noviembre estuvieron a punto de hacer realidad su peor miedo: ser eliminados.

Raúl, Borjamina y Bruno arrasaron en la primera parte del concurso, superando a Los Cocos Matemáticos, sus rivales. Sin embargo, y sin verlo venir, la jugada experimentó un verdadero plot twist y vivieron momentos de máxima tensión en el plató de Mediaset España.

Los Mozos de Arousa, en aprietos y a solo un acierto de los ‘Cocos matemáticos’ #ReacciónEnCadena22Nhttps://t.co/Pnuv3nfZzq — Reacción en cadena (@reaccion_cadena) November 22, 2023

Con 90.000 euros en juego a diferencia de los 22.000 de sus rivales, Los Mozos de Arousa se enfrentaron a la prueba de Complicidad ganadora. Nacho, Daniel y Carlos lograron siete aciertos, provocando que sus contrincantes se confiaran demasiado debido a que siempre habían salido victoriosos del reto con diez aciertos.

Pero, sin esperarlo, Los Mozos de Arousa solamente alcanzaron ocho aciertos en la prueba. Un resultado con el que estuvieron a punto de ser eliminados por completo, pues solo lograron superar el marcador por un punto de diferencia. «Cocos les habéis puesto en aprietos. Bien jugado chicos», dijo Ion Aramendi a los concursantes.

«Campeones por un solo acierto. In extremis. ¡Cuidado! Menos mal que Bruno no pulsaste porque podíais haber bajado al empate. Menuda Complicidad ganadora de infarto que hemos vivido hoy, pero habéis tenido suerte», le dijo a los gallegos. Sin lugar a duda, un pequeño bache que los jugadores no volverán a repetir.