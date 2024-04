El pasado jueves 18 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, fuimos testigos de cómo Mario González fue expulsado por la audiencia, mientras que Laura Matamoros fue la repescada. Y no solamente eso, sino que Laura Madrueño, durante unos largos minutos, no presentó el juego de localización.

De hecho fue Jorge Javier Vázquez quien, desde el plató, tomó las riendas a la hora de conducir la prueba con la que se decidiría qué grupo viviría en Playa Olimpo y quién en Playa Condena. Laura Madrueño, en la playa de los juegos, comenzó a explicar en qué consistía y qué debían hacer los concursantes para que sus equipos sumasen puntos.

Las primeras en enfrentarse a este reto fueron Arantxa del Sol y Miri. Las dos hicieron un esfuerzo titánico, que duró hasta 8 minutos. Tanto es así que la organización de Supervivientes 2024 decidió dejar el encuentro en tablas. Eso sí, la audiencia se mostró realmente indignada al darse cuenta de que, al parecer, Laura Madrueño no había quitado el seguro de la enorme estructura y, por tanto, por más esfuerzo que hicieran no podían derrotar a su rival.

¡Miri y Arantxa han estado igualadas en la primera ronda del juego de recompensa! 😱 🏝️ #SVGala7

Al final de esta primera prueba, regresó la conexión al plató de Mediaset. Tan solo unos minutos más tarde, Jorge Javier Vázquez anunció que, desde ese momento, él iba a presentar el juego de localización desde Madrid puesto que su compañera en Honduras había empezado a no encontrarse del todo bien.

El propio presentador de Supervivientes 2024 fue el que lo anunció en directo: «Laura está indispuesta, hace un calor tremendo en Honduras. Voy a tener que llevar yo el juego desde aquí». Eso sí, aprovechó la ocasión para tranquilizar a los familiares de Madrueño, ya que estaba siendo perfectamente atendida por el equipo médico del programa.

El juego de localización de Supervivientes 2024 se desarrolló sin problemas, otorgando la victoria al equipo de Torres. Fueron ellos los que decidieron que se quedarían con Playa Olimpo. Por lo tanto, el grupo encabezado por Miri tenía que conformarse con estar, una semana más, en Playa Condena.

Laura Madrueño reapareció en directo y aclaro qué había ocurrido

La presentadora de Supervivientes 2024 desde Honduras, tan solo unos minutos después, reapareció en imagen y lo hizo desde la mítica Palapa. «Estoy bien, poco a poco. Solo he tenido un mareo por calor, tranquilidad, sobre todo a mi familia. Estoy mejor», comenzó diciendo Laura Madrueño.

Lejos de que todo quede ahí, no dudó en aprovechar la oportunidad para poner en valor el grandísimo esfuerzo de todos y cada uno de los participantes del reality, sin importar si habían ganado o no el juego de localización. «Si me he venido yo abajo, imaginad ellos sin comer ni dormir», aseguró mientras pedía un aplauso al público situado en plató.

Después de este contratiempo, se procedió a realizar la ceremonia de salvación en Palapa. Algo a lo que no estamos acostumbrados, pero las condiciones climatológicas eran tan extremas que prefirieron prevenir posibles nuevas indisposiciones. Tras este mítico instante, el programa se desarrolló con total normalidad y Laura Madrueño se fue encontrando cada vez mejor. ¡Todo quedó en un susto!