El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras cuestiones, tras la reorganización de los grupos, procedieron a disputar el juego de localización. Las primeras en enfrentarse a él y batirse en duelo fueron Miri y Arantxa del Sol.

Las dos concursantes de Supervivientes 2024 se vieron en la obligación de sacar todas sus fuerzas, a pesar de las condiciones climatológicas eran extremas. Situadas una en cada extremo, tenían que tirar de una soga para que un martillo enorme explotase un globo situado frente a su contrincante.

Tanto Arantxa del Sol como Miri estaban haciendo un esfuerzo titánico que duró hasta 8 minutos. Es por eso que la organización de Supervivientes 2024 decidió otorgar un punto a cada equipo, dejando el enfrentamiento en tablas. Cuando dejaron de tirar la cuerda, el enorme martillo seguía sin moverse. Esto hizo sospechar, y mucho, a la audiencia.

Es por eso que se mostraban tremendamente convencidos de que, en realidad, Laura Madrueño no había quitado el seguro que sostenía esa estructura, por lo que el esfuerzo de Arantxa del Sol y Miri fue en vano. Y es que, aunque soltasen la cuerda, el martillo jamás iba a romper el globo de su contrincante en el juego.

A pesar de lo sucedido, en ningún momento la organización de Supervivientes 2024 quiso pronunciarse al respecto. Por suerte, a partir del segundo enfrentamiento, esa estructura del enorme martillo funcionó correctamente. Esto hizo posible que la victoria fuese para el equipo liderado por Torres. Fueron ellos los que decidieron quedarse con Playa Olimpo.

La audiencia de Supervivientes 2024, indignada por el fallo garrafal de la organización

Lo que es un hecho es que los millones de espectadores del reality de Telecinco, a través de las redes sociales, no han querido dejar pasar por alto este error. ¡Ni mucho menos! Sobre todo al ser conscientes de lo que se estaban jugando los concursantes, que no era otra cosa que vivir durante una semana en Playa Olimpo o en Playa Condena.

«Que se ha roto el juego y, aunque tirasen de la cuerda, no se movía», «¡Menuda chapuza! No han quitado el seguro» o «El martillo no tira, ¡qué ridículo!» son algunos de los cientos de comentarios que se han podido leer en redes sociales. Las quejas, sobre todo, estaban dirigidas al programa puesto que, a pesar de las duras condiciones climatológicas, no pararon el juego ni anunciaron que habían cometido un error.

QUE SE HA ROTO EL JUEGO Y AUNQUE TIRASEN DE LA CUERDA NO SE MOVÍA #SVGala7 pic.twitter.com/S2qvGomyzn — Samharta (@samarttinez_) April 18, 2024

Menuda chapuza!! No le han quitado el seguro #SVGala7 — Pepita De sandia (@SandiaPepita) April 18, 2024

El martillo no tira JAJAJAJA que ridículo #SVGala7 — Comentando en Rosa (@s4lvamefest) April 18, 2024

Miri y Arantxa se han cargado el martillo y ni se mueve #SVGala7pic.twitter.com/F99NgOIUhe — Luisito #TeamPuraRaza🌪️. (@luisitosmc) April 18, 2024