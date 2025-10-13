Mónica Carrillo desvela a la audiencia el mote que le han puesto a Matías Prats: «Nadie se libra»

Matías Prats sigue al pie del cañón cada fin de semana al frente de Antena 3 Noticias, pese a que ya ha cumplido 74 años. El veterano periodista ya ha dejado claro que no tiene pensado jubilarse, como sí hizo recientemente su colega Pedro Piqueras. Junto a él es imposible no pensar en Mónica Carrillo, con la que forma pareja profesional desde hace años, primero de lunes a viernes y más tarde en la edición de los informativos de los fines de semana, por lo que ambos tienen una gran confianza, tanta que la periodista ha querido desvelar a los espectadores que todo el equipo de Antena 3 Noticias tiene un mote para Matías.

Debido a que lleva casi 25 años en la casa, sus compañeros le han puesto un nombre cariñoso que su compañera ha querido contar a los espectadores. Esto ha ocurrido después de que se diera paso a un reportaje de cómo su uso ha ido cayendo, habiéndose perdido casi por completo en las grandes ciudades, quedándose casi exclusivamente para los pueblos, aunque los más jóvenes también están dejando de seguir esa tradición.

«En las zonas rurales y en el trabajo nadie se libra. ¿Sabes qué mote te han puesto?», le lanzaba Mónica a su compañero de mesa, que no se esperaba esa propuesta. Esta vez los papeles estaban cambiados, ya que suele ser Matías el que se encarga de los chistes y los chascarrillos entre informaciones, que son una seña de identidad propia y que los espectadores esperan con ganas cada día.

Al no tener el control de la situación, Matías le pidió clemencia: «No seas cruel con el abuelo que no te lo perdono». Su compañera no pudo evitar reírse y prometió que se lo contaría más tarde, tras la cámaras, aunque al momento cambió de opinión y decidió contarlo ante las cámaras. «Dandi», así es como llaman en confianza los compañeros de Antena 3 a Matías Prats, algo que sin duda tendrá que ver con su fama de acudir a la redacción siempre impecable y no dejar ningún detalle fuera de control de su vestimenta en pantalla.

«Bueno, no está mal», respiraba tranquilo el comunicador, que podía estar pensando en un mote mucho peor. Estas bromas, aunque no son habituales en espacios tan serios como los informativos, pero Mónica y Matías demuestran que tienen una enorme complicidad, algo lógico después de llevar 17 años trabajando codo con codo, lo que les convierte en la pareja de presentadores más longeva del momento.