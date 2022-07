Miriam Rodríguez estrena el videoclip de ‘La última función’

Miriam Rodríguez ha vuelto por todo lo alto. La artista gallega calienta motores ante el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico, el tercero ya de su carrera. Un nuevo trabajo del que, para dar la bienvenida al verano, la artista presentó hace unas semanas su primer adelanto: La última función.

Una canción que destaca por un sonido de lo más bailable que junto a su letra han dejado a todos con ganas de más. Y como era de esperar, tras su lanzamiento no tardó en convertirse en todo un éxito en las plataformas de streaming de nuestro país.

Por otro lado, la semana pasada Miriam Rodríguez sorprendió a sus fans con el lanzamiento del videoclip de su nuevo single. Un videoclip donde la artista vuelve a hacer gala de sus dotes en la interpretación, sorprendiendo una vez más a todos sus fans.

Jajajaja una hace lo que puede, pero las manos de jesusdepaula nunca fallan. GRACIAS AMIGAAA💗💗✨🙏🧸🥹🥲💞🙃💘 https://t.co/39ucNwqSao — Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) July 15, 2022

«Pues sí… muy feliz y muy agradecida. Rodeada de personas maravillosas que suman cada día a este proyecto. y me divierto, mucho. Enhorabuena a todo el equipazo que ha hecho posible el #VideoclipLaÚltimaFunción. He aprendido tanto a disfrutar y a saborear cada momento como si fuese el último que esto no tiene precio», escribió la artista en sus redes sociales tras el lanzamiento del videoclip de su nuevo single.

Y añadió: «Creo que es tan valioso estar rodeada de gente que te quiere y confía y cree en lo que haces, y tan necesario vivir y disfrutar de lo bueno con la calma y compartirlo con los demás, que me apetece decirlo, gracias», unas palabras con las que quiso agradecer a todo el equipo del videoclip el gran trabajo realizado.

No cabe duda de que La Última Función ha sido una apuesta de lo más acertada por parte de Miriam Rodríguez. La artista gallega ha escogido el mejor primer single posible para su nueva etapa musical, un pequeño adelanto de todo lo que está por venir.