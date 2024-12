Un micro abierto en ‘Gran Hermano’ destapa la brutal bronca de Adara Molinero en plató

La tensión antes de la gran final de Gran Hermano ya se nota entre los concursantes, pero es en el plató dónde más se vive, ya que los familiares y amigos de los finalistas luchan por conseguir los votos necesarios para llegar a la victoria. Los nervios están tan a flor de piel, que Laura (madre de Violeta) y Adara Molinero han tenido una enorme discusión en la que también han colaborado los familiares de la concursante que estaban entre el público. Aunque en un primer momento no se sabía el motivo que ha provocado este enfrentamiento, un micro abierto ha dejado que el público se enterase de lo sucedido, ya que todo había comenzado durante una pausa para la publicidad.

Ha sido al volver de los anuncios cuando Jorge Javier Vázquez ha avisado de que algo había pasado sin que se pudiera ver. «Estaba hablando tranquilamente con la hermana de Óscar y se ha producido un jaleo en publicidad entre Adara y Laura, madre de Violeta», ha dicho. Hay que recordar que la reina de los realities y Laura ya tienen un enfrentamiento desde antes, ya que la ex modelo ha llegado a decir que le atrae físicamente Edi (novio de Violeta), por lo que las acusaciones vienen de lejos. «Desde que ha empezado el programa llevo aguantando insultos, que me abucheen por aquí, que me manden callar. Sois unos maleducados, como familia dais pena y quiero que salga tu hija», así ha explicado Molinero lo que estaba pasando, unas palabras que ha dicho mirando a la grada en la que estaban los familiares de la finalista, provocando el enfado inmediato de los señalados.

«¿Estoy aquí para que me insulten? No, querida. Yo he venido aquí para trabajar, no para que me falten el respeto ni que mi insulten ni tú, ni tu familia, ni nadie», ha continuado la colaboradora, aunque sin dar detalles de lo que había provocado el enfado. Lejos de callarse, Laura ha contestado: «Te pueden mandar callar, no te confundas tú. Estás para trabajar, no para mirar el móvil y para reír. No te hemos faltado el respeto».

Como la situación no tenía nada que ver con el desarrollo normal de la gala, el presentador de Gran Hermano ha querido volver a conectar con la casa de Guadalix de la Sierra para evitar que se siguiese viendo en televisión este espectáculo bochornoso. Pero los gritos continuaba en plató y un micro abierto ha dejado que todos los espectadores escuchasen a Adara desvelar el motivo de su enfado: «Si vuelve a nombrar a mi hijo la tenemos, ¿eh?».

Es sabido que a la concursante de realities no le gusta nada que hablen de su pequeño, por lo que rápido ha sacado las garras por él. «Yo no vengo aquí a que se hable de mi hijo, vengo aquí a trabajar», ha dicho mientras se levantaba de su sitio y ponía rumbo a los pasillos de Telecinco.

Jorge ha tenido que poner orden y ha mandado callar a los familiares de Violeta, que seguían gritando desde la grada: «Aquella zona va a tener que tranquilizarse o vais a tener que ir fuera». Su madre, lejos de colaborar, se ha encarado con los colaboradores que han salido en defensa de Molinero, por lo que la han tenido que sacar de allí: «Laura tranquilízate, sal un momentito», le ha dicho Vázquez mientras le señalaba el camino hacia otro lugar.

Minutos después, ya habiendo podido respirar un poco, las dos protagonistas de esta bronca han vuelto a sus lugares.