Michel Tejerina, el Conde de Añil en ‘La Promesa’: su edad, su pareja y biografía

Poco a poco, y con el paso del tiempo, La Promesa se ha convertido en una de las ficciones más vistas de La 1 de Televisión Española. Una serie de época que ha conquistado a todos con su increíble trama y que, recientemente, ha sorprendido a sus espectadores con la incorporación de su nuevo personaje: Michel Tejerina.

El actor da vida en pantalla al Conde de Añil, un personaje que promete no dejar indiferente a nadie con su llegada al palacio. De hecho, será a Catalina a quién más le afecte esta aparición. Por ello, si todavía no conoces a Michel Tejerina, no te preocupes. ¡Te lo presentamos!

Su carrera profesional

Reside en Madrid (España) y se graduó en Periodismo y Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Su andadura como estudiante universitario finalizó en el año 2016, pero, previamente, ya había compaginado sus días con sus primeros papeles interpretativos.

De hecho, en el 2014 se unió al elenco de El secreto de Puente Viejo, donde dio vida a Zacarías. Tras ello, el artista fue el actor de doblaje de diferentes películas, series y spots publicitarios. Algunos de estos proyectos son: X-men: los nuevos mutantes, Mulán, y series como Érase una vez, Star Wars Resistencia, NCIS L.A., Mentes criminales y Barrio Sésamo.

View this post on Instagram A post shared by Michel Tejerina (@micheltejerina)

Recientemente, Michel Tejerina ha formado parte del elenco de ficciones como El último invierno, película dirigida por Julio de la Fuente, La cocinera de Castamar y Alba, series de Antena 3.

Su lado más personal

A nivel personal, el artista mantiene un perfil muy cercano con sus seguidores en redes sociales. En su cuenta de Instagram Michel Tejerina cuenta con casi 5.000 seguidores, medio donde comparte un poco de su día a día.

Aunque ha demostrado que no es un fiel seguidor de las redes sociales, sí ha revelado que le encanta la naturaleza, el mar, los animales y viajar. Respecto a su vida sentimental, el actor siempre se ha mostrado muy reservado, por lo que se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no.