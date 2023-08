Daniel Sancho se ha convertido en noticia tras haber sido detenido por la policía de Tailandia. El hijo de Rodolfo Sancho ha sido acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Como no podía ser de otra manera, este suceso ha dado la vuelta al mundo. Por lo tanto, no paran de salir informaciones que tienen una estrecha vinculación con el caso.

Hace tan solo unas horas, el abogado de la familia de Daniel Sancho emitió un nuevo comunicado, en el que condenaban el asesinato de Edwin Arrieta. Más tarde, el equipo de En boca de todos ha conocido, en exclusiva, el contenido del mensaje que Rodolfo Sancho, padre del acusado, hizo llegar a la hermana de la víctima.

“Hola Darling. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano”, se puede leer en el mensaje que ha hecho público el programa En boca de todos. Lejos de que todo quede ahí, las palabras del actor hacia Darling Arrieta fueron mucho más allá.

“Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas. Lo siento”, añadió. Por si fuera poco, Rodolfo Sancho añadió algo más: “No sé qué se le ha podido pasar por la cabeza a Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando”, reconoció en este mensaje.

Aunque Rodolfo Sancho no ha querido pronunciarse al respecto públicamente para no entorpecer la investigación, con estos gestos ha demostrado que, a pesar de ser el padre de Daniel, entiende a la perfección el profundo dolor que está sintiendo, en estos momentos, la familia de la víctima. De ahí que no dudara un solo segundo en hacer llegar este mensaje a la hermana de Edwin Arrieta.

Comunicado de la familia de Daniel Sancho: «Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a su familia» https://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/OCH9MDSdHJ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 10, 2023