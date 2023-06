‘MasterChef 11’: ¿Quién es el ganador de esta edición?

La 1 de TVE emitió este lunes la gran final de Masterchef. La undécima edición del talent culinario llegaba a su fin, después de haber pasado por sus cocinas más de 30 aspirantes. Una edición histórica que puso el broche de oro con una final llena de emoción y momentos para el recuerdo.

Eneko, Álex, Lluis y Pilu, los cuatro finalistas de la undécima edición de MasterChef estaban listos para disputarse la victoria, en una noche en la que tendrán que demostrar que merecen hacerse con el título del ganador de la edición actual del concurso.

En esta última entrega, los aspirantes tuvieron dos oportunidades para hacerse con la chaquetilla de duelistas. La primera consistirá en uno de los grandes clásicos de las cocinas del programa: el reto de seguir al chef. Una prueba tras la cual Eneko consiguió clasificarse como primer duelista, mientras que Lluis fue el peor parado.

«He sido el niño más feliz del mundo, tengo una relación increíble con mis hermanos y todo eso es gracias a mis padres» @enekomchef11

Tras esta prueba, Álex, Pilu y Lluis tuvieron una segunda oportunidad para luchar por la victoria en el duelo final, de esta forma, se trasladaron al Restaurante Martín Berasategui de Lasarte-Oria que este año celebra este año su 30º aniversario.

En este reto, los tres finalistas tuvieron que preparar un menú que degustarán 10 grandes representantes de la cocina del País Vasco. Tras esta prueba, Álex consiguió hacerse con la segunda chaquetilla de la noche, batiéndose en duelo con Eneko en la prueba final.

En el duelo final, Eneko sorprendió a los jueces titulando La Familia a su plato principal, recalcando la importancia que había tenido la suya en su vida, y lo orgulloso que estaba de la familia que había formado con su mujer y sus hijas.

En cuanto al postre, el ex futbolista lo tituló El Futuro, debido a que «el futuro es lo que estoy viviendo ahora mismo, aquí, en MasterChef. Era una puerta que tenía cerrada y que la inseguridad me hacía no abrirla». Un postre con el que dejó a los jueces sin palabras.

Finalmente, tras esta prueba, Pepe Rodríguez alzó la voz para anunciar que Eneko era el ganador de la undécima edición de Masterchef. «Voy a disfrutar como un niño y a ser feliz dedicándome a lo que me gusta. Estoy orgulloso de mí mismo», afirmó Eneko, unos instantes después de alzarse con la victoria.