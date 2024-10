El pasado jueves 10 de octubre, los espectadores de Ni que fuéramos pudieron ser testigos de un tensísimo enfrentamiento entre María Patiño y Marta Riesco. En un momento dado de la tarde, tras emitir unas imágenes en las que varios reporteros hacían preguntas a Bárbara Rey antes de entrar a un hospital de Marbella, la colaboradora del programa quiso dar su opinión. De esta forma reconoció que, para ella, eso era acoso mediático. Un comentario que no gustó en absoluto a María Patiño, que no tardó en dirigirse a ella: «El acoso mediático se hace desde los platós de televisión porque, cuando tú estabas mal, no te dolía quién te perseguía, te dolía lo que decían de ti en los platós. ¿Tú sabes lo que es el acoso?». La reportera de Ni que fuéramos respondió con contundencia: «Por supuesto que sí». Lejos de que todo quedase ahí, el enfrentamiento fue a más.

Y todo porque la presentadora del programa que se emite en el Canal Quickie no tardo en hacer referencia al pasado de Marta Riesco con Antonio David Flores y todo lo que supuso esta relación para la periodista: «Estoy indignada porque los que hablan de acoso mediático están aquí sentados hablando del tema. Yo me levantaría y me iría». Fue entonces cuando la reportera quiso recordar algo que sucedió en aquella dura época de su vida, por lo que tiene la opinión de que grabar ciertas imágenes le parece acoso: «A mí se me grabó en la López Ibor y yo no había participado en nada. No he hecho ninguna exclusiva, ni me he sentado en ningún plató cobrando». La presentadora insistió a su compañera que debía separar su historia con lo que estaba comentando: «Yo también he estado como tú y a mí me han respetado, pregúntate por qué».

Lejos de que todo quede ahí, María Patiño quiso ir mucho más allá: «Yo no he jugado y tú si has jugado. Y cuando he tenido problemas nadie lo ha sabido. Tú has jugado con tu historia y te ha salpicado». La colaboradora de Ni que fuéramos quiso rebatir a su compañera: «Eso no es verdad. Tú tienes también unos límites de cosas que no se te pueden nombrar», a lo que la presentadora respondió con contundencia: «¡Porque me las he ganado yo!».

Acto seguido, la presentadora fue mucho más allá: «Todos colaboramos en los acosos, las agencias y los medios, y no hay nada más cínico que eso». La ex pareja de Antonio David Flores continuó defendiéndose: «Para mí la gente que está participando en un programa de televisión vendiendo su vida, como las Campos, no son la Marta Riesco del pasado». Patiño seguía insistiendo en su discurso: «No lo has entendido, eres una manipuladora. En el pasado, mezclaste en una coctelera tu profesión y tu vida personal y eso te pasó factura».

Es por eso que Riesco hizo saber a su compañera que de su vida privada jamás se había hablado puesto que trabajaba en Sálvame que, a su vez, era un programa que arremetía duramente contra ella en sus peores momentos. Patiño fue clara: «Porque no he vendido mi vida como tú», a lo que Marta respondió: «Tú has estado con gente famosa y se han callado». María fue más allá: «Porque tengo el poder de levantarme temprano y trabajar».

El programa tuvo que parar para dar paso a la publicidad y, al regresar, la presentadora de Ni que fuéramos intentó explicar a su compañera qué es lo que quería decir exactamente: «En esta profesión era esencial tener una línea muy bien marcada entre trabajo y vida para que no te pase factura», y añadió: «Yo no me considero superior a ti, me siento una más, pero hay determinadas situaciones como la que viviste donde ha habido un juego intencionado o sin intención que al final pasa factura».

A pesar de todo, Riesco recordó a su compañera su etapa en Socialité, donde «le quitaron su personalidad ridiculizándola». Así pues, la presentadora se defendió: «Tenías una situación ridícula y provocabas ridiculez. Eras ridícula», y fue más allá: «Tienes un problema. No aceptas lo que has hecho voluntariamente». Debido a la tensión y a las palabras de María Patiño, la reportera rompió a llorar: «Yo era una profesional que llevaba seis años de carrera y tuve la desgracia de enamorarme de una persona que se portó muy mal conmigo y lo que me encontré fue que se me ridiculizó hasta volverme loca».

Acto seguido, fue más allá: «No estoy orgullosa, pero me parece una bajeza que dé una opinión y la presentadora me diga que jugué». Dadas las circunstancias, la periodista optó por abandonar el plató con la firme intención de marcharse de los estudios. Javier de Hoyos corrió tras ella para intentar tranquilizarla. Poco después, apareció Belén Esteban para llevar a cabo ese mismo objetivo.

Patiño, por su parte, seguía explicándose: «Los que se quejan del acoso deberían pensar el daño que hace la palabra». Dadas las circunstancias, David Valldeperas tuvo que intervenir para tratar de aclarar muchas cosas y, por ende, que las cosas entre presentadora y colaboradora se calmasen. A pesar de todo, sin duda, fue uno de los enfrentamientos más tensos y duros en Ni que fuéramos en lo que va de temporada.